唾液快篩準確「只比丟硬幣好」！台大醫曝研究：唾液PCR更值得推廣

▲隨著國內疫情不斷升溫，快篩劑讓全民搶破頭。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

食藥署日前核准「福又達生技」專案輸入唾液快篩套組，引發民眾關注是否能以「唾液型快篩」取代戳鼻子。對此，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋表示，最近一個荷蘭大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，只比丟硬幣好一點，目前應該還無法取代鼻咽快篩。

李建璋3日在臉書表示，新冠肺炎最容易透過飛沫傳染，唾液有病毒是顯而易見的，唾液檢查有太多的好處，例如病患不用承受挖鼻子的不舒服、醫護也不需要因為協助篩檢，暴露在飛沫傳染的風險中，但口水是適合檢查核酸還是抗原，準確度是否和鼻咽還是鼻腔檢體一致，是關鍵中的關鍵。

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他解釋，「唾液核酸檢查」是指大家機場回國以後收集口水，口水送回實驗室大機器做PCR檢查，而「唾液快篩檢查」是指現在挖鼻子的快篩，把檢體換成口水，「唾液核酸檢查，2年來全球很多地方使用，被證實和鼻咽核酸檢查正確度一致，但唾液快篩相反，商業化的檢驗才剛開始，資料不多」。

▲唾液抗原快篩靈敏度只有66%。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，最近一個荷蘭大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，比起鼻咽快篩差了10%以上，只比丟硬幣好一點而已，「大家現在興奮，剛開放通過的唾液抗原快篩，準確度不很OK，需要保守以對」。



他認為，唾液PCR檢驗準確、安全又可以自我操作，目前台灣只有機場在使用，應該要更積極的推廣，大家在討論唾液檢驗工具，核酸和抗原兩者要能分辨，否則一旦民眾大量使用唾液快篩，有可能大幅增加假陰性，反而造成疫情破口，最後也再次強調「口水測PCR很準，但測抗原不凖」。

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