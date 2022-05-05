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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高登深夜棄標！她揭綠營危機處理5條SOP　「最會政治操作的政黨！」

▲▼快篩實名制上路第二天，高雄民眾理性購買不囤貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲疫情升溫，快篩需求量大增。（圖／記者吳世龍攝）

記者杜冠霖／台北報導

面對本土疫情，指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨團踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然前身是資本額200萬的小吃店。高登環球4日晚間雖已宣布棄標、更呼籲國民黨自己組團採購，對此，國民黨副秘書長李彥秀質疑這是「斷尾求生」，李表示，揭弊防腐是在野黨天職，「國民黨不是小吃店，不會華麗轉身成為快篩進口商。」

國民黨團首席副書記長李德維、副書記長林思銘、立委鄭正鈐4日舉辦記者會並表示，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司儘速向國外洽訂，但經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身為順益屋食品有限公司，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，在2020年11月才變更名稱為高登環球生醫有限公司。

國民黨團指出，根據財政部稅務入口網的資料，該公司經營「麵店、小吃店、飲料零售」，但去年8月5日該公司就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，「是怎樣的有力人士，才讓這家餐飲公司大變身？」

對此，高登4日晚間發表聲明，強調公司前身不是小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技的人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材，不少商品都有獲得專利，國民黨立法院黨團卻以權貴思考、不體恤底層人民奮鬥的過程，從謀私利角度來批判公司，實在令人懷疑，「國民黨前景何在？」

高登指出，指揮中心從最初辦理緊急採購開始，就是依照徵用每劑95元的價格進行採購，經過公司連夜溝通，好不容易才在隔日讓韓國原廠勉強答應，結果雙方細節都還沒敲定，卻遭國民黨立法院黨團質疑，為了消弭暴利思考，公司已決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

對於高登聲明，李彥秀不以為然，李表示，高登棄標是民進黨深夜斷尾求生，相較於網路炸鍋，「小吃店轉身變生醫公司」成為GOOGLE的熱門搜尋，陳時中昨天下午記者會的高聲辯護，以及高登下午的強詞辯解，這紙深夜的突襲式聲明，讓我們見識到民進黨真的是「最會政治操作的政黨」。

李彥秀指出，「風向不對，迅速切割，立刻止血，嫁禍在野，網軍出征」就是民進黨危機處理的五條SOP，「真相只有一個。如果不是國民黨為民監督、為民把關，可能幾天後，政府驗收完畢，有人就要開紅酒慶祝了！」

李彥秀質疑，為什麼美食街的小吃店，能華麗轉身成為生醫公司，並且短時間獲得政府價值16億，高達1,700萬劑的快篩訂單？為什麼一家資本額200萬的生醫公司，需要耗費陳時中指揮官花大量的時間在記者會幫忙說明？為什麼下午還堅信自己符合資格的生醫公司，需要在深夜緊急發出聲明，斷尾求生？

對於高登棄標，李彥秀提出三點質疑，包含：

1.小吃店華麗轉身生技公司，並且短時間獲得政府大單，陳時中強力辯護，這件事情就是滿滿的黑人問號，「揭弊防腐」本來就是在野黨的天職。

2.國民黨是政黨，為人民發聲，為防弊盡責，不是小吃店、更不是生技公司，國民黨不會華麗轉身，成為快篩劑的進口商。

3.高登放棄投標，還有21家符合資格的廠商，這1,700萬劑快篩訂單應該由真正符合資格，具有專業，不存在利益關係的廠商協助提供。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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