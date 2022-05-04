1天睡17小時也醒不來！醫曝Omicron恐怖後遺症：全身倦怠、犯睏

▲有許多感染Omicron的病患出現嚴重倦怠的後遺症。（圖／取自免費圖庫 Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本截至3日為止累計確診人數來到793萬人，隨著新冠患者逐漸增加，也讓更多人關注新冠後遺症。一名在第一線的醫師就透露，儘管Omicron變異株相較其他類型的病毒症狀較輕微，但是卻有部分患者出現嚴重倦怠、犯睏等後遺症，甚至一天睡個17個小時都不會醒，嚴重影響到他們回歸職場與學校。

根據MBS NEWS報導，東京「平畑診所」院長平畑光一表示，在診所遇到很多在康復後卻有嚴重後遺症的新冠患者。一名14歲的國中學生說，自己2月感染Omicron，當時只有輕微發燒與喉嚨痛，症狀十分輕微，怎知康復後卻開始出現全身倦怠的後遺症，只要一睡著就沒辦法起床，一到下午又會開始出現疲倦感。

這名國中生提到，他曾經一度睡了17個小時才起來，疲憊的狀態導致他根本沒辦法回到學校正常上課。平畑光一直言，目前並沒有針對這些後遺症的確切療法，因此他只能盡可能地透過自己的方法協助病患。

除了這名國中生外，另一名40多歲的女病患也遇到相同困擾。她在1月感染Omicron，但是康復後卻飽受後遺症所苦。她表示，「每天早上很難起床，一開始以為是低血糖所以試著吃點甜的食物，但是發現好像不是低血糖，並沒有任何改善。」

她因受到後遺症影響，無法正常上班，因此在2月上旬提出停職申請，然而公司卻無法理解她的新冠後遺症，要求盡快返回職場工作。

平畑光一則警告，如果因為學校或是職場的壓力，在還沒完全恢復的情況下，就硬撐著回去，情況可能會更加嚴重，最後甚至臥床不起。他表示，由於目前還沒有專門針對後遺症的療法，且患者多數無法獲得外界的理解與認同，有人因此罹患憂鬱症，甚至有個案不堪壓力輕生，希望大家能夠更加重視這個問題。

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