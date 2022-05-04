南韓濟州島6月起開放外國人「免簽入境」　江原道只放行4國家

▲疫情期間，南韓濟州島外國旅客數量銳減。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓政府4日宣布，濟州島將於6月1日起全面恢復外國人免簽證入境制度，是自2020年2月4日因防堵疫情中斷以來，濟州首次重新開放免簽入境，適用對象為疫情前實行免簽的國家公民。另外，南韓北部江原道的襄陽國際機場也將於6月開放4個國家的團體遊客免簽入境。

根據韓聯社、《濟州日報》等報導，南韓政府4日於記者會上表示，除了法務部公布的24個受限國家（伊朗、蘇丹、阿富汗、敘利亞、伊拉克、迦納、埃及、緬甸、塞內加爾、孟加拉、古巴等）之外，其餘國家旅客皆可免簽入境並停留在濟州島至多30天。南韓期盼能藉此增加遊客人數，重新活絡旅遊市場。

▲南韓首先開放濟州島機場免簽入境。（圖／取自免費圖庫pixabay）

《濟州日報》指出，濟州島外國遊客人數從2019年的173萬人次，2020年降至21萬人次，去年僅剩4萬人次，到今年5月3日則只有1萬4394人次。據調查，濟州島國際旅遊收入從2019年的2兆9610億韓元下降到2020年的5090億韓元，驟減了82.8% 。

另外，南韓政府同時宣布，江原道的襄陽國際機場也預計從6月起逐步開放免簽入境，首先開放來自越南、菲律賓、印尼5人以上旅行團可在北部首都圈停留最久15天，10月1日則將蒙古增列為開放對象，然而，團體遊客皆需搭乘同一班飛機。

南韓法務部補充，未來也將持續朝著重啟方面規劃，並與相關部會協調，逐步恢復各地機場因疫情而中斷的免簽入境制度。

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