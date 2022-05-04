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社會 社會焦點 保障人權

嘉縣布袋消防員快篩陽性　分隊急清消...PCR結果鬆口氣

記者翁伊森／嘉縣報導

嘉義縣稍早傳出一消防員確診陽性，駐地分隊布袋分隊也展開全面清消，連同第一大隊大隊部及布袋分隊人員全數快篩結果皆為陰性，而該名消防員的PCR結果出爐確定為陰性，虛驚一場。

▲▼ 嘉義布袋消防隊疑似同仁染疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義布袋消防隊疑似同仁染疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義布袋消防隊疑似同仁染疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，布袋分隊該名同仁目前居隔，且PCR結果為陰性。辦公室已由相關人員穿著防護裝備於5/3進行完整清消，並靜置2小時。相關人員也已進行快篩且均呈快篩陰性，後續消防局將隨時依照疫情變化因應，並依相關規定嚴防疫情擴散。

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