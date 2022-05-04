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桃園+4814！快篩陽專用採檢站驗出603確診　社區蔓延仍擴大中

▲▼0504桃園疫情記者會鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲0504桃園疫情記者會市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡怡萍／桃園報導

今（4）日桃園市新增4814例確診個案，市長鄭文燦在疫情記者會中表示，確診年齡層分布跟昨天差別不大，目前居隔人數達1萬5421人，共開設7個社區採檢站，其中1個巨蛋採檢站為快篩陽性專用，昨天採了611位、有603位確診，表示這個專用站是正確的。而其他採檢站在昨天共採了5692位，今天早上3613位，且陽性率不斷提高，可見社區蔓延不斷流行中，而目前為止PCR共做了29萬9597位。

鄭文燦表示，目前桃園市11家責任醫院，共開出783床專責病床，使用了256床，另外有527床作為備量；收治輕症的加強版防疫旅館，第一家已上線使用、有一家申請中，第一家有130房間，可收260人，已使用66間共83人。

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至於輕症在家照顧，鄭文燦表示分為北區、南區、山區、海區共4區，分別由不同醫院負責，在家照顧總案有1萬0815位，申請視訊診療關懷的有8881位，目前已完成82%，也會請各醫院加強輕症在家的照顧。

目前確診者是採取個人疫調自主通報的中央系統，但鄭文燦指出，觀察申報情況後有資料不齊全的情況，包含電話號碼，所以有相當大比率沒收到中央簡訊，於是決定配合使用原本衛生局的Google表單，可以直接通報到衛生局，採取中央與地方雙軌的作法處理自主通報。

鄭文燦強調，這段時間會有很多確診、居隔個案，已請民政局擴大採購防疫關懷包，內容物有快篩劑、溫度計、線上服務手冊等，採取雙軌制，由區公所做為第一線，與學校搭配送關懷包，也徵選4家電商物流進行配合，以緩解大量物資配送的壓力，且基層同仁不管是學校、區公所人員，將會有每件150元的工作津貼，並持續呼籲中央盡量配送快篩試劑至地方，以應付每天龐大的篩檢需求。

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