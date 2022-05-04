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日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

▲▼日本警察,警視廳,警察,警車。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

▲警方趕往現場後，在廁所發現嫌犯母親的遺體。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣一名47歲女性涉嫌在母親死亡後，將屍體棄置於自家廁所內，被警方發現。該名女子3日遭警方依遺棄屍體罪嫌逮捕。然而這起事件的發現經過也十分離奇，一名縣政府的工作人員日前到嫌犯家中家訪，但是卻被拒絕，離開時發現窗外飛出蒼蠅，驚覺有異報警，才在廁所內發現個案的遺體。

根據《南日本新聞社》報導，現年47歲的無業女子鈴木世津子平時與79歲的母親同住。鹿兒島縣政府的工作人員為了與鈴木世津子的母親面談，因此在4月26日到兩人家中探視並家訪，怎知過程中女兒卻一直宣稱媽媽不在家，不讓兩人見面。

該名工作人員詳細觀察後，發現當事人家中的窗戶不斷飛出蒼蠅，驚覺有異，隨即通報警方。警方獲報後立刻趕往現場，沒想到就在廁所內發現當事人的屍體，初步判斷死者已經死亡超過數週。

警方4月29日將遺體交由法醫解剖，以調查詳細死因與死亡經過。而在面對警方的審問，鈴木世津子也立刻坦承犯行，並在5月3日遭警方依遺棄屍體罪嫌逮捕。據悉，死者的死亡時間可能是在4月中旬。

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