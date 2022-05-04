國中會考參照統測！考試中確診停筆補考、親友可接送居隔者到試場

▲潘文忠表示，國中會考將比照統測，讓居家檢疫與隔離考生到隔離試場應考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在5月21、22日舉行，去年確診者、居家隔離及檢疫等狀況考生不能應試，但可以補考，教育部長潘文忠今（4日）表示，除確診生不能應考外，其餘考生都可參加考試為原則，而居家隔離及檢疫等考生，也將參照統測，考生可透過步行或親友接送方式自行前往試場，另考生若在考試過程中被通知確診，同樣立即停止考試，事後再補考。

今年國中教育會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，根據去年考試規定，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但可以補考。

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▲潘文忠表示，國中會考將比照統測，讓居家檢疫與隔離考生可到隔離試場應考。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，今早國民黨籍立委林奕華在質詢時詢問潘文忠，目前確診人數暴增，家長與師生都很關心，居家隔離與檢疫及自主防疫的考生能否應考；另時代力量立委王婉諭在質詢時也詢問，若居家隔離與檢疫考生可考試，是否可比照統測，可由家長接送或自行前往考場。

潘文忠指出，雖然去年國中會考的確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況考生都不能應試，但根據上週末舉行的統測經驗，為維護每一位考生權益，教育部已經在研議，希望除確診學生不能應考外，其餘包括居家隔離、檢疫等考生都可考試為原則，確診考生則可補考，若考生在考適中被通知確診，則要立即停筆，事後再透過補考方式補救。

▲潘文忠表示，國中會考將比照統測，被列為居隔與檢疫考生，可自行前往或親友接送到考場。（圖／教育部提供）

此外，由於居家隔離或檢疫考生可能非常多，潘文忠表示，將比照統測，報名國中會考考生，若在居家隔離或檢疫，可以自行走路前往考場，或者由親友接送，但考量車廂內為密閉空間，車上非考生僅可1位（即駕駛），除駕駛外，不可有其他非考生人員上車陪同，而且駕駛須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶同住者，同時在車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離，也就是考生坐在後座、不可飲食、維持手部衛生。

教育部補充表示，國中教育會考將參照統測做法，並因應疫情管制措施調整試務防疫規劃，等待指揮中心審議完成後再對外公告，若因防疫措施影響考試時間，將以「受影響時間延長考試時間」為原則，維護考生權益。