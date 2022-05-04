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恐怖追撞影片！西濱聯結車右切出事了...害6車連撞1死4輕重傷

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

西濱又傳追撞意外！台61線4日上午10時許發生6車追撞意外，公路總局獲報，台中市清水區台61線北上150K清水路段，有3輛大小貨車與3輛工程車追撞事故，目前已知1名工程車駕駛不幸死亡，並有4人受傷，該起事故也佔用北上車道，而最新撞擊畫面也曝光了！

▲▼台61線重大車禍，目前已知1工程車駕駛不幸身亡，並有4人輕重傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲台61線重大車禍，目前已知1工程車駕駛不幸身亡，並有4人輕重傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

從影片中可以看見，一台聯結車疑似想要超車，不料卻未注意車前狀況，先是與藍色小貨車擦撞後，再接連往前撞向前方行駛的2台車輛，並因此波及黃色工程車，直到該工程車發現異狀後才緊急停下，而後方車輛也早已撞成一團。

▲▼台61線重大車禍，目前已知1工程車駕駛不幸身亡，並有4人輕重傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼台61線重大車禍，疑連結車想超車卻未注意車前狀況釀禍，目前已知1工程車駕駛不幸身亡，並有4人輕重傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼台61線重大車禍，目前已知1工程車駕駛不幸身亡，並有4人輕重傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

公路總局指出，該起事故目前有2人受困車內，目前已派員前往救援。其中一台長榮聯結車更是車頭全毀，擋風玻璃全碎，一台小貨車駕駛儘管車頭凹陷，人卡在座位上動彈不得，但仍淡定滑手機等待救難人員協助救援。

警消指出，獲報後便派遣清水、梧棲、大安、西屯及沙鹿分隊及第四大隊部，各式消防車8輛、救護車3輛、消防人員27名前往搶救，抵達現場後發現為6車追撞事故，3人受傷（2男1女），並有2人無生命跡象(男性，其中1名到院前恢復生命徵象)，而不幸身亡的男性為工程車駕駛，5人皆送梧棲童綜合醫院，至於相關肇事原因也仍有待進一步釐清。

▲▼西濱車禍，台61線北上150.9K多車車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼西濱車禍，台61線北上150.9K多車車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼西濱車禍，台61線北上150.9K多車車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼西濱車禍，台61線北上150.9K多車車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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