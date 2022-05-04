北檢前兩度大亂鬥！她開完庭中埋伏...涉吸金案前男友身份曝

▲2派人馬在北檢門口發生鬥毆，其中1人遭西瓜刀砍3刀送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北地檢署外3日晚間發生2派人馬聚眾鬥毆，其中1人遭西瓜刀砍殺，警方循線追查2人到案。據悉，一對前男女朋友因債務糾紛，3日中午先在北檢外發生鬥毆，被警方送辦後又不滿，步出北檢再度爆發衝突。事後了解，女子投資前男友，卻被拿去吸金，不堪人財兩失，才會率人到北檢門口堵人討公道，而該名前男友身份也被起底，竟是退休警員，專找警消吸金、海撈7億元。

警方調查，53歲的吳姓女子與55歲的退休許姓刑警交往，並提供資金給許男投資，最後血本無歸人財兩失，吳女心有不甘，3日中午12時許得知許男因吸金案開庭，於是找來5人助陣前往北檢堵人，與許男等3人理論，雙方一言不合當場在北檢外開打，最後均依照聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲警方連夜逮捕2名涉案人員到場，目前也將釐清是否為許姓男子教唆尋仇。（圖／記者邱中岳翻攝）

2派人馬送往北檢開庭，晚間10時許庭訊結束，吳姓女子等6人離開北檢，就被9名男子在北檢外持西瓜刀、棍棒朝吳女等人追砍，打鬥間造成吳女一方的林姓男子遭砍殺3刀，當場鮮血直流，送醫救治。

警方獲悉後趕往現場，發現砍人的9名男子均已開車逃逸，調閱監視器循線逮捕25歲的郭姓男子以及C姓少年2人到案，將持續追查未到案的嫌犯，2人到案後均辯稱不認識許男，也不是許男找來尋仇，目前全案朝殺人未遂方向偵辦。

據悉，吳姓女子與許姓男子原本為前女友關係，吳女不滿被許男吸金騙走8百萬，所以才會找人尋仇，而該名許姓男子為退休刑警，曾經在新北市汐止分局擔任刑事組（現改名為偵查隊）副組長。

許姓男子退休後與人組成管理顧問公司，聲稱向銀行辦理房貸、信貸「轉投資」，因涉及吸金案挨告，許甚至還找來警消的學長學弟擔任旗下業務招攬生意，對象大多以警消為主，4年間吸金7億元。