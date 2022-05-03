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端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵工會不滿公司化草案，1日發起罷工，表定列車全面停駛，工會更喊出不排除端午節、中秋節、國慶日也不開車。對此，台鐵局今（3日）再找工會協商，但雙方依舊沒共識，預計明天將繼續協商。另外，台鐵企業工會規劃，不加班再增年底投票日，讓台鐵員工能去投票表達心聲。

台鐵企業工會表示，目前看不出政府釋出善意回應，若後續公司化協商仍無共識，除了原本規劃的端午、中秋及國慶不加班外，11月26日九合一選舉與投票日也會納入，讓台鐵員工可以回家投票；而如果有共識的話，台鐵局承諾，將盡速依程序提報到行政院，再轉送到立法院。

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▲▼台鐵五一停駛 樹林調車站畫面。（圖／記者林振民攝）

▲台鐵五一停駛。（圖／記者林振民攝）

台鐵工會秘書吳長智指出，目前仍是堅持原本工會版的公司化草案，安全先擺第一，並釐清公司化後台鐵的營運訂位，如果要朝營利模式，就得要自負盈虧，並想辦法衝營收，政府也不該一直介入限制，而偏遠路線、虧錢支線的營運等，該怎麼補貼，都要釐清，而不是像現在這樣，只有一個計算公式，算出一年補貼57.8億元，但究竟怎麼算的工會從來不知道。

台鐵局副局長馮輝昇表示，今日與工會的會議是非正式的，只是初步溝通，雖沒有特別談不加班的事情，但未來會持續跟工會協商，只要協商能夠凝聚共識，那就不會發生端午節也不加班的事情，一切都還是要看協商的結果。台鐵工會也透露，台鐵局長杜微提議，5日上午與工會就公司化議題開會，屆時15個分會的幹部也將一起參與討論。

針對工會不排除端午也不上班，交通部長王國材日前表示，如果要談「溝通跟共識」，現在有工會版本，具體可以跟交委會通過的版本來對照，自己認為差距很小了，「不能含糊的說沒溝通」。他強調，從現在開始到朝野協商會盡全力針對問題討論，不希望端午再發生了，繼續傷害忠誠顧客，工會也想要對台鐵好，但這件是對台鐵是不好的。

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