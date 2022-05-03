2圖狠打臉蔡沐妍雙標！鄉民女神qn：妳到底有什麼資格講歐陽靖

▲歐陽靖常分享育兒經驗。（圖／翻攝自Facebook／歐陽靖・裏東京生存記）



記者崔子柔／綜合報導

女星蔡沐妍（Lydia）日前發文討論「小孩隨地躺」的議題，直言「適性教育不等於自私放任」，讓人聯想她在批評常PO出兒子躺在商家地上的歐陽靖，鄉民女神「qn」黃瓊慧昨（2）日則貼出蔡沐妍也曾讓小孩趴地的發文截圖，直批「怎麼這麼雙標」、「妳到底有什麼資格講人家喇」。

黃瓊慧在臉書發文表示，蔡沐妍2018年曾在IG發出一張女兒趴在商家的照片，內容稱在「偷看阿嬤試穿衣服」，而蔡沐妍女兒當時的年紀就和歐陽靖兒子現在差不多大，讓黃瓊慧直言，「欸妳怎麼這麼雙標啊？我可以妳不行」。

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▲▼黃瓊慧PO圖打臉蔡沐妍。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）



「在公開場合＂偷看阿嬤試穿衣服＂，是自由開放、適性教育？還是自私放任、不具有基本禮儀啊？」黃瓊慧認為，蔡沐妍幾年前在拍這張照片的時候應該也很無奈，想要找同溫層的媽媽互相安慰，但現在看到其他媽媽讓孩子躺地，卻反過頭來批鬥，「拿這張照片來打妳的臉真的是剛好而已」。

蔡沐妍隔空批評「自私放任」後，「最兇國文老師」F奶網紅Q塔（Queenta）也加入戰局稱歐陽靖「賣慘」。對此，歐陽靖1日發文回擊，她只是作為新手媽媽在網路分享故事，不像她們向粉絲賣貨賺錢，「是不是把粉絲數分給妳們就皆大歡喜了？」