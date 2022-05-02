黃偉哲慰勞防疫消毒無名英雄　感謝防疫人員辛勞付出

▲台南市環保局各區清潔隊員不分平時、假日，24小時全天候竭盡全力使命必達，完成各項防疫清消，市長黃偉哲慰勞執勤的清潔人員，向這無名英雄致上最高謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情發生以來，台南市環保局各區清潔隊員不分平時、假日，24小時全天候竭盡全力，完成各項防疫清消，2022年1至4月底執行各類場域之消毒就有4872場次，出動13624人次，市長黃偉哲2日特地赴預防性清消之「台南市美術館2館」，慰勞執勤的清潔人員，向這群默默守護全市的無名英雄致上最高謝意。

市長黃偉哲表示，疫情發生至今2年多，總會看到環保局消毒人員頂著寒風、烈日在交通場站、商圈及大街小巷等場域進行環境消毒，他們克盡職守、辛勤付出。台南市人口187萬人，佔全國人口8％， 5月1日全國染疫1萬6千餘例，台南321例，比例上不到2％，謝謝市民朋友們配合防疫，更感謝清消人員及第一線的醫護人員，51勞動節補休，清消人員仍出勤，內心只有感謝再感謝。

第一線清潔人員的辛苦有目共睹，環保局透露，在積極向環保署爭取下，參與防疫工作的清潔人員都有600元獎勵金，以最實際的方式向大家致謝。

環保局長謝世傑指出，全市37個清潔區隊，有的區隊上百人，10多人的也有。但只要接獲防疫清消指示都會在第一時出勤並完成。觀光客喜歡去的玉井果菜市場，曾有多次確診足跡，而玉井區清潔隊員共15人，平時環境清潔與維護工作就已忙碌不堪，一旦接獲防疫清消指示，忙上加忙的壓力與工作量可想而知，大家任勞任怨的態度，實在沒話說。

執行多場次確診者足跡消毒的吳姓隊員表示，自新冠肺炎疫情發生以來，清潔隊除了原有的環境清潔及垃圾收運外，還承擔防疫消毒工作，人力常捉襟見肘。遇連續假期，得再加強高鐵等交通場站、商圈的大規模清消，開學前也要做校園清消，如果又有確診足跡通報，不論是凌晨或深夜都要趕往消毒，多重勤務交辦下，完成後都是筋疲力盡，希望疫情快快離去，早日恢復正常。



環保局統計資料，2020年新冠肺炎疫情發生至2022年4月底，執行的清消場次已超過22000場次，動員61728人次。公部門清消外，民眾也可自製環境消毒水，以75％酒精或1000ppm漂白水（將市售的5％濃度漂白水，以20cc加1000cc清水的比例調配）擦拭各式開關、樓梯扶手、電話、桌椅、遊樂設施、玩具常接觸之處；戴過的口罩請摺好才丟入垃圾桶，不要任意棄置以免造成環境髒亂及病毒散布之風險。