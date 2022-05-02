全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗　未接種者可直接使用

▲全球首支Omicron滅活疫苗在杭州進行首第一劑接種臨床實驗。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國藥集團研發的全球首支Omicron滅活疫苗昨（1）日在浙江杭州進行第一劑接種臨床實驗。在杭州樹蘭醫院進行臨床研究的Omicron疫苗需接種兩劑，將分析Omicron疫苗在未接種新冠病毒疫苗18歲及以上人群中的安全性和免疫原性。臨床研究數據獲批後，未接種過新冠疫苗的人群可直接接種該疫苗。

▲Omicron滅活疫苗。（圖／翻攝澎湃新聞）

《北京日報》報導，4月26日，中國國家藥品監督管理局正式批准科興控股生物、國藥集團中國生物基於奧密克戎變異株（Omicron）研製的新冠病毒滅活疫苗進入臨床研究，用以評價新冠病毒變異株疫苗在各類人群中的安全性和免疫原性。

中國工程院院士李蘭娟表示，原來的疫苗還是有效，但針對變異株的疫苗研發後，將可能會有更好的免疫效果，「相信通過嚴格的臨床研究，對疫苗的安全性、有效性可以進一步證明，來保障以後疫苗的應用。」

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤曾提到，Omicron疫苗在獲批臨床研究前系統地做了動物免疫原性評價研究，用免疫動物獲得的血清對世衛組織高度關注的各種變異株做了體外交叉中和實驗，「從結果來看，疫苗對Omicron變種病毒株有很好的中和活性，對Delta以及原型株等毒株的中和活性也有所提升，效果還是非常理想的。」