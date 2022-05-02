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6-11歲學童疫苗開打！彰縣35%同意　僅1校10人完成接種

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內有2成學童(約1萬人)同意施打疫苗，今(2)日起衛生局協調安排醫療院所陸續進到校園設接種站，接種首日，全縣僅有大城鄉潭墘國小10名學生完成接種。校長邢開祥表示，全校學生約有35%同意接種疫苗，也希望未來施打比率可以再提高點，讓學童們都能安心無虞的在校園裡健康快樂的學習。

▲潭墘國小首日施打疫苗情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲潭墘國小首日施打疫苗情形。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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彰化縣統計6至11歲原本預計接種莫德納疫苗有5成，後來，家長有聽到BNT疫苗即將進口，所以，有些原本有意願要接種莫德納的孩童家長先行抽單，初估目前有意願接種莫德納僅大約2成，今天施打首日僅有安排潭墘國小接種。

▲潭墘國小首日施打疫苗情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邢開祥表示，今天是大城鄉衛生所進到學校施打疫苗，要依據家長意願跟學童身體狀況，日前發同意書給家長填寫，全校有28名學生，今有10名學童同意施打疫苗，其中包括一年級4位(有2名雙胞胎兄弟)、二年級3人、五年級2人，六年級1人，約佔全校學生比例3成5，至中午前施打完疫苗的學生作息皆正常。

衛生局長葉彥伯日前在防疫說明記者會上，針對兒童施打疫苗指出，家長若有所考量，不方便在校園接種疫苗，也可以拿意願書至合約醫療診所接種。還有，很多人也關心到底要打莫德納或是BNT疫苗，不管是莫德納或是BNT疫苗，雖說是尊重家長的意願，有打疫苗就有保護力，但依目前學童没有任何保護力的情形下，也需要家長再考量。

▲潭墘國小首日施打疫苗情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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