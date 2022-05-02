老師護學生！衛生局長讚：柯文哲很聰明　陳建仁對實際「不是那麼理解」

記者袁茵／台北報導

前副總統陳建仁日前開嗆台北市長柯文哲「不懂流行病學，回去好好讀書」，又分享自己位居全台第一醫學科學家排名；但柯文哲認為，書上知識是一回事，實際作戰又是一回事。面對陳建仁與柯文哲隔空交火，曾為柯文哲在醫界老師的台北市衛生局長黃世傑直言，柯文哲很聰明，儘管陳建仁擁有公衛背景，但可能對實際情況不是那麼理解。

▲台北市衛生局長黃世傑。（資料圖／記者李毓康攝）

台北市議會2日下午進行警政衛生部門質詢，國民黨台北市議員鍾小平表示，陳建仁批柯文哲不懂流行病學，但柯文哲認為陳建仁不知道第一線執行面，究竟中央與地方執行扞格之處為何？台北市衛生局長黃世傑回應，「中央有中央的角色。」

黃世傑表示，台北市從疫情發生至今，每天都有疫情會報，包括對國內外疫情做分析和預測，「我是覺得柯市長他很聰明，從醫院裡面出來，他就了解很多事情，我們聯合醫院也有一個臨床組會做很多資料分析，所以很多預測不一定百分之百準確，但基本上有其理論基礎。」

黃世傑提及，柯文哲對以篩代隔、快篩取代PCR、快篩陽性才能做PCR和給藥等政策，「都有比較前瞻性的想法。」不過陳建仁擁有公衛背景，也看過很多文獻，「但事實上對於我們實際的情況，他（陳建仁）可能不是那麼理解，這是我的看法。」

鍾小平詢問，台北市衛生局現在最需要什麼「武器」？包括快篩試劑、藥物等。黃世傑認為，疫苗、試劑、藥品等很多資源，的確需要中央來支持，而他隨時都有向中央提出請求，不過中央擁有中央的困難，也非常努力當中，「大家都很困難啦！」