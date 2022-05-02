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兒童疫苗開打「家長該知道11件事」　專家解答BNT、莫德納如何選

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒童疫苗開打，教養專家王宏哲分享11點見解，供廣大家長進一步評估需求。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

兒童疫苗開打在即，讓許多家長煩惱。教養專家王宏哲1日表示，他同樣收到了孩子的施打通知，除了翻看醫學文獻，也查了一些內容，走的是中庸派路線，不談特定立場，而是單純以一位爸爸的角度去幫孩子作出選擇。為此，他整理出11點個人心得，希望可以給廣大家長作為參考：

一、mRNA疫苗通常是第二劑反應較大，可以考慮先接種一劑。

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二、如果孩子有潛在慢性疾病，感染新冠肺炎可能會比較嚴重，應儘早接種新冠肺炎疫苗。

三、目前沒有十全十美的疫苗。

王宏哲指出，莫德納保護力較好一點，但不良反應也多一點；BNT後期的保護力少一點，但不良反應也少一點。目前為止，他還沒查到比較這兩個mRNA疫苗優劣的文獻，所以他認為還是要回歸家長，問自己比較在意哪一點，再作出選擇。

四、從國外的研究報告看來，莫德納和BNT兩種mRNA疫苗，在臨床試驗都呈現充足的安全性和有效性證據，小孩接種後的全身性副作用少。

五、如果很擔心莫德納的副作用，甚至焦慮、緊張到影響生活，那就等到兒童BNT來台開放施打，再讓孩子接種，不用逼迫自己。

六、社會大眾應同理父母的舉棋不定。

王宏哲表示，父母考量多是人之常情，畢竟科學上的「萬分之一」，在父母眼裡猶如「百分之百」。再者，「疫苗猶豫」（Vaccine hesitancy）本來就是公共衛生上非常重要的議題，現階段對疫苗有多一些了解，再根據自身狀況來作風險評估，是很正常的。

七、孩子們的安全感來自於父母。

王宏哲認為，家長不管做什麼決定，做了就要相信自己，持續積極正向地來對孩子進行衛生教育，不要過度焦慮，更不要讓孩子感受到父母在焦慮，因為孩子們的安全感來自於父母，你情緒穩定他情緒就穩定。

八、目前文獻來看，5到11歲族群的重症率很低（不代表完全沒有），但打疫苗可以增加一些保護力，父母可以多評估後再作抉擇。

九、文獻上發現，打疫苗可以預防「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）；另有美國研究指出，每100萬個確診個案，就有約300例發生上述症狀。

十、可以諮詢自己孩子常看的兒科醫師，他們比較了解孩子的體質。

十一、不要把疫苗神話或妖魔化。

王宏哲提醒，要客觀持平地去思考，問自己到底比較在意保護力還是副作用？因為每個廠牌的疫苗本就不一樣，要去分析利弊。

王宏哲說，面對病毒，最終決勝負的將會是孩子的免疫力，「我們要讓孩子們運動、營養均衡（少吃零食甜食）、注重睡眠品質、擁有穩定的情緒，一定可以打贏這場仗。」

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