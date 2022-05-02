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兒童今開打莫德納！還在猶豫「10大QA一次看」　有4徵象要就醫

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童莫德納疫苗今日開始接種。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／整理報導

兒童莫德納疫苗今（2）日起開始接種，高雄市、桃園市跟上第一波，台北市則規劃5/5開打、宜蘭縣則在5/9陸續接種。因副作用問題，加上BNT兒童劑型疫苗預計在6月初也會開打，眼見本土爆發，究竟該不該先打莫德納、或等BNT，讓許多家長傷透腦筋。針對疫苗的疑慮，《東森新媒體ETtoday》也整理QA做比較，供家長參考。

Q1：兒童為什麼要接種新冠疫苗？

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A1：台灣兒科醫學會指出，在Omicron變種為主的流行時期，兒童染疫人數和比例增加，雖然症狀較成人輕微，不過仍有導致嚴重須住院或之後產生兒童多系統發炎症候群的情況。

6～11歲兒童接種新冠疫苗可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低疾病防治措施（如停課）對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，且減少疫情傳播至家人或其他年齡層民眾的機會。

Q2：兒童疫苗可打哪些廠牌？劑量多少？需間隔多久？

A2：

－莫德納
接種兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

－輝瑞
接種兩劑，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間距，食藥署決議，沿用莫德納專家會議建議，兩劑基礎劑間隔12週。

Q3：兒童施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A3：

－莫德納
食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有8成的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

－輝瑞
許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中僅0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑。（圖／記者李毓康攝）

▲目前國外資料顯示，兒童接種疫苗利益大於染疫後風險。（示意圖／記者李毓康攝）

Q4：兒童接種疫苗產生心肌炎機率？

A4：台灣兒科醫學會表示，就mRNA疫苗副作用方面令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。美國資料顯示，5～11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2～10倍。顯示在目前社區流行期，接種疫苗利益大於染疫後風險。

Q5：輝瑞、莫德納哪個好？

A5：台灣兒科醫學會強調，目前仍無大規模直接比較莫德納與BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大差異，因此並不建議要特別選擇哪一廠牌之疫苗。

Q6：我先前已預約好莫德納，想放棄改輝瑞可以嗎？

A6：陳時中表示，疫苗是自由選擇，更改當然沒有問題，「調查完畢，家長覺得要再思考．就把同意書先收回去就好，等下一波BNT調查再同意來打就可以了。」預期兒童莫德納可能會有抽單潮，陳時中呼籲家長平心靜氣，做出「對自己小朋友最好的選擇。」

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲正在發燒中的兒童，不建議接種疫苗。（示意圖／視覺中國）

Q7：哪些人不適合接種疫苗？

A7：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中心提醒，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加重症風險。

Q8：哪些人更應接種疫苗？

A8：林口長庚兒童感染科醫師謝育嘉受訪時指出，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如「肥胖」、「慢性肺病」、「先天性心臟病」以及患有「神經系統疾病或癲癇症」的兒童或家中有免疫缺損的兒童更要優先考慮接種。

Q9：孩子正在服用其他藥物，是否可以接種疫苗？

A9：大多數情況下，正在接受藥物治療的兒童，應在接種疫苗前後繼續進行常規治療，不應在接種疫苗前後停止服藥。但在幾種情況下，可能會建議延遲接種疫苗：

若注射部位出血或瘀傷的風險很高，可能會建議服用抗凝血劑的人延遲接種疫苗；病況穩定者則可接種疫苗。此外，接受免疫抑制劑治療（包括化療）者染疫後嚴重度較高，因此接種新冠疫苗是很重要的。患者於治療週期中可能有某時間點，會對疫苗產生更好的免疫反應。或在某些情況下，可能會暫停一劑免疫抑制劑，以最大限度地提高對疫苗的免疫反應，故應與醫生討論接種疫苗的最佳時機。

藥,藥物。（圖／達志／示意圖）

▲正在接受藥物治療的兒童，應在接種疫苗前後繼續進行常規治療。（圖／達志／示意圖）

Q10：接種後有什麼需要注意的事項？

A10：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。
2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。
3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。
4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。

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