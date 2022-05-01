　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲兒童莫德納疫苗接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

BNT疫苗確定購得輝瑞兒童劑型，即將開打的兒童莫德納也出現「抽單潮」。台灣兒科醫學會開打前夕發出聲明，列出5大理由支持指揮中心「6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗」建議。聲明中提到，兒童莫德納與BNT並無絕對優劣，不建議從廠牌做選擇，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，也可考慮先接種一劑，再觀察後續。

本土疫情連4天破萬例，尚無疫苗可打的12歲以下孩童成高風險族群。指揮中心明（5/2）起開放6～11歲兒童接種半劑莫德納，但自從指揮中心宣布完成輝瑞/BNT疫苗簽約後，各地陸續爆出抽單潮，彰化縣接種意願更從5成多掉到2成多。指揮官陳時中在疫情記者會呼籲家長「平心靜氣選擇」，因為輝瑞兒童疫苗就算抵台，最快也要6月才打得到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣兒科醫學會在疫苗開打前夕亦發表聲明，支持指揮中心「6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗」建議，5點理由分別為：不可忽視兒童受感染新冠病毒感染的影響、兒童接種新冠疫苗具安全性和有效性、兒童接種疫苗產生心肌炎之機率低於青少年、兒童莫德納與BNT並無絕對優劣、有潛在疾病者應儘早接種。

學會提到，在Omicron變種為主的流行時期，兒童感染新冠肺炎病毒的人數和比例都增加，雖然症狀仍比成人輕微，不過仍有導致嚴重需住院或之後產生兒童多系統發炎症候群(PIMS-TS/MIS-C)的情況。6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低疾病防治措施對於兒童受教權及生理、心理發育之影響。

目前世界各國已授權使用於兒童的新冠肺炎疫苗都是mRNA疫苗，臨床試驗都呈現充足的安全性和有效性證據。試驗顯示副作用嚴重程度多為輕度至中度，約1-3日內可緩解；受試個案無嚴重不良反應。注射部位反應為六至九成，多屬輕微；疲勞、頭痛約二至六成；皆以第二劑較多。

▲▼mRNA疫苗,輝瑞,BNT。（圖／路透）

▲指揮中心與輝瑞/BNT完成簽約，確定購得兒童劑型疫苗。（圖／路透社）

發燒在第一劑小於百分之五至十，但第二劑可達二至三成；一半不超過攝氏38.5度，罕有超過40度的。總體反應較青少年和成人族群輕，但發燒可能略多。對於局部腫脹、疼痛，可使用冰敷緩解，發燒時若未伴有其他危險跡象，可給予退燒藥或請兒科醫師診察處理。

學會另提到，mRNA疫苗副作用方面，較讓人擔心的心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。此外，美國的資料顯示，5-11歲男性幼童感染COVID-19後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種新冠肺炎疫苗後通報心肌炎人數之2-10倍。顯示在目前處於社區流行時期，接種疫苗益處大於染疫後風險。

最後，學會提到，目前仍無大規模直接比較莫德納和BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大的差異，因此並不建議要特別選擇那一種廠牌的疫苗。

家長若對於疫苗仍持高度疑慮，醫師也不會強制孩童接種，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，也可考慮先接種一劑，再觀察後續。不過，有潛在慢性疾病的兒童感染新冠肺炎，演變為重症或產生併發症的風險較高，應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／新北夫妻開餐廳　「雙雙倒在廚房」失去生命跡象
22縣市1437所園校停課！本土學生單日+1838
男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」
房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」
兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」
疫情大爆發　揭首推「防疫神單」台產到底賠多少
南橫超震撼「類停車場」畫面曝　塞爆動彈不得
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

「神的侍女」酥皮　3年諸事順遂有如神助心存感恩

快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

緩解新冠肺炎4症狀！　藥師籲民眾常備4種居家藥物

明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

確診喉嚨痛爆！檢疫所給炸排骨、雞排便當　他嘆：吃到拉肚子

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

快訊／北北基3縣市大雨特報　越晚越濕冷低溫下探17度

連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

「神的侍女」酥皮　3年諸事順遂有如神助心存感恩

快訊／金門+11！4熱點足跡公布　藥局快篩試劑5／2暫售1天

兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

緩解新冠肺炎4症狀！　藥師籲民眾常備4種居家藥物

明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

確診喉嚨痛爆！檢疫所給炸排骨、雞排便當　他嘆：吃到拉肚子

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　類火車僅1713人搭

快訊／北北基3縣市大雨特報　越晚越濕冷低溫下探17度

連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

我確診了怎麼辦？　北市防疫指引一次看

外媒盤點MSI各隊實力排名　T1無懸念第一...PSG、DFM競爭前六

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」：我自認不是

一早被吵醒！睜眼見「死亡視線」守床邊逼視　媽嚇：馬上出門

已「16.1萬戶」報稅！ 　逾6成愛用行動電話認證

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

首例！統測台中某考生考試中確診秒停筆

小孩確診插管　醫提醒出現4症狀快送醫

13年來首度客滿！　天龍飯店：全台重機都來了

今增16936例！新北5810例最多

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面