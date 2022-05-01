兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」：可先打1劑再觀察

▲兒童莫德納疫苗接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

BNT疫苗確定購得輝瑞兒童劑型，即將開打的兒童莫德納也出現「抽單潮」。台灣兒科醫學會開打前夕發出聲明，列出5大理由支持指揮中心「6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗」建議。聲明中提到，兒童莫德納與BNT並無絕對優劣，不建議從廠牌做選擇，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，也可考慮先接種一劑，再觀察後續。

本土疫情連4天破萬例，尚無疫苗可打的12歲以下孩童成高風險族群。指揮中心明（5/2）起開放6～11歲兒童接種半劑莫德納，但自從指揮中心宣布完成輝瑞/BNT疫苗簽約後，各地陸續爆出抽單潮，彰化縣接種意願更從5成多掉到2成多。指揮官陳時中在疫情記者會呼籲家長「平心靜氣選擇」，因為輝瑞兒童疫苗就算抵台，最快也要6月才打得到。

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台灣兒科醫學會在疫苗開打前夕亦發表聲明，支持指揮中心「6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗」建議，5點理由分別為：不可忽視兒童受感染新冠病毒感染的影響、兒童接種新冠疫苗具安全性和有效性、兒童接種疫苗產生心肌炎之機率低於青少年、兒童莫德納與BNT並無絕對優劣、有潛在疾病者應儘早接種。

學會提到，在Omicron變種為主的流行時期，兒童感染新冠肺炎病毒的人數和比例都增加，雖然症狀仍比成人輕微，不過仍有導致嚴重需住院或之後產生兒童多系統發炎症候群(PIMS-TS/MIS-C)的情況。6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低疾病防治措施對於兒童受教權及生理、心理發育之影響。

目前世界各國已授權使用於兒童的新冠肺炎疫苗都是mRNA疫苗，臨床試驗都呈現充足的安全性和有效性證據。試驗顯示副作用嚴重程度多為輕度至中度，約1-3日內可緩解；受試個案無嚴重不良反應。注射部位反應為六至九成，多屬輕微；疲勞、頭痛約二至六成；皆以第二劑較多。

▲指揮中心與輝瑞/BNT完成簽約，確定購得兒童劑型疫苗。（圖／路透社）

發燒在第一劑小於百分之五至十，但第二劑可達二至三成；一半不超過攝氏38.5度，罕有超過40度的。總體反應較青少年和成人族群輕，但發燒可能略多。對於局部腫脹、疼痛，可使用冰敷緩解，發燒時若未伴有其他危險跡象，可給予退燒藥或請兒科醫師診察處理。

學會另提到，mRNA疫苗副作用方面，較讓人擔心的心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。此外，美國的資料顯示，5-11歲男性幼童感染COVID-19後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種新冠肺炎疫苗後通報心肌炎人數之2-10倍。顯示在目前處於社區流行時期，接種疫苗益處大於染疫後風險。

最後，學會提到，目前仍無大規模直接比較莫德納和BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大的差異，因此並不建議要特別選擇那一種廠牌的疫苗。

家長若對於疫苗仍持高度疑慮，醫師也不會強制孩童接種，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，也可考慮先接種一劑，再觀察後續。不過，有潛在慢性疾病的兒童感染新冠肺炎，演變為重症或產生併發症的風險較高，應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。