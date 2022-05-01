彰化+222！BNT將進口影響意願　明起打疫苗...僅萬名學童參與

▲彰化今天新增222例。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，彰化縣政府公布今日新增222本土案例(1例未列案號)，縣長王惠美說，居家隔離人數219人，平均每位確診者居家隔離人數4人，核酸檢測累計陽性率0.40%，防疫仍不能鬆懈，彰化縣有2成學童(約1萬人)同意施打疫苗，明(2)日起陸續進到校園接種莫德納疫苗，預計2至3週內接種完畢。

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▲彰化執行清消工作不停歇。（圖／公所提供）

彰化縣5月1日舉行防疫記者會，縣長王惠美表示，彰化縣今天新增222例，I例未列案號，防疫仍不能鬆懈，近5日核酸檢測陽性率為8.15%，核酸檢測累計陽性率為0.40%，居家隔離中人數219人，累計居家隔離人數4,114人，確診數950人，平均每位確診者居家隔離人數4人，王惠美表示，這波疫情確診個案年齡分布，確診個案以青壯年族群最多，占6-7成，其中，18歲以下確診個案為25.7%，65歲以上確診個案為7%。

▲中央圍堵傳染鏈模式。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯指出，家長很關心的6-11歲兒童打疫苗進度，彰化縣統計6至11歲原本預計接種莫德納疫苗有5成，後來，家長有聽到BNT疫苗即將進口，所以，有些原本有意願要接種莫德納的孩童家長先行抽單，初估目前有意願接種莫德納僅大約2成。

葉彥伯說，縣內國小有六個年級，大約6萬人，2成願意施打大約1萬餘人，就有兩種疫苗可選擇，未來醫護人員會較辛苦，需要分兩次到校施打，屆時在協調安排醫護人員。

家長若有所考量，不方便在校園接種疫苗，也可以拿意願書至合約醫療診所接種。還有，很多人也關心到底要打莫德納或是BNT疫苗，不管是莫德納或是BNT疫苗，雖說是尊重家長的意願，有打疫苗就有保護力，但依目前學童没有任何保護力的情形下，也需要家長再考量。

王惠美表示，彰化縣鄉親第一劑疫苗接種率提升2%，各年齡層均有些微增加，提醒還没有接種疫苗的鄉親，還是要盡快前往施打疫苗；第三劑疫苗接種率提升20%，尤其是18-29歲接種率倍增，現在很多場域都有規定如果沒有打完三劑疫苗不能進入，還是要拜託大家盡快把第三劑疫苗打好打滿。

另外針對3+4居家隔離者，葉彥伯強調，有需要再快篩，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門。成人提供3劑公費快篩試劑(提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則)；大學以上學生提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑，學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學。

▲彰化停班停課情形。（圖／彰化縣政府提供）