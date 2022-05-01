台鐵今停駛！全台首發3007車次06：08開車　乘客人數曝光

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵5月1日表定列車全面停駛，交通部以「類火車」應變，位處山海線交界的彰化火車站，臨時加開3班區間火車 (台東、嘉義、北湖站)、33班類火車0972車次(彰化－成功－烏日高鐵)應急，由於全台首班列車3007(彰化-台東)，從彰化站06:08分開出，台鐵局副局長馮輝昇到場並隨車為員工加油打氣。

▲全台首發3007車次彰化－台東。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

台鐵副局長馮輝昇今天清晨由彰化火車站長王河傑等人陪同視察加開的「區間快車」與「類火車」運作狀況。

馮輝昇表示，此次為維持5月1日能有基本的鐵路運輸服務，經過多次協調及溝通後，首發3007(彰化-台東)，是臨時加開，清晨6點08分從彰化站開出，上午8點43分新左營站做站交，再由高雄機務段司機員接手開到台東，上午11點37分抵達台東站。

馮輝昇指出，同仁各自在崗位上為旅客運輸服務努力，交通部也有全盤整體規劃，會盡全力做到最好，與同仁站在一起為大家加油，並強調出勤同仁也是按照勞基法加發一日工資，今天也會跟著火車一路到新左營站、再繼續到台東。

彰化火車站今天一大早搭乘首班類火車的乘客有7人，有34名搭乘3007車次首班區間列車從彰化發車到達台東，火車站內已經有民眾在等待，有旅客指出，這班就像對號列車，11點就到達台東非常快速；也有的旅客要前往潮州、善化，也都有停靠，真的很方便。

彰化火車站除了大廳候車空間開放及出口通道通行外，其餘關於售票全部關閉，站方在大門前貼上標示，欲搭乘類火車接駁轉乘海線或是到新烏日站，由員工引導旅客刷電子票證，預計從早上6點到晚上10點，加開33班車次疏運2640人次，站方也準備了杯水送給旅客。