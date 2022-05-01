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會讓孩子打疫苗？醫考量3因素「12字給答案」　最大恐懼是它

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲兒童新冠疫苗將開打，究竟要不要打，許多家長還在猶豫與觀望。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

兒童莫德納疫苗明（2）起開始接種，究竟打或不打、及該打哪廠牌？同身為家長的中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學坦言自己也舉棋不定，但在考量3因素後「目前是偏向讓孩子接種疫苗。」他說，未知是最大恐懼，「沒有人知道未來會發生什麼事，我們只能做當下認為較好的選擇、然後接受結果而已。」

究竟要不要讓5～11歲兒童接種新冠疫苗？謝宗學在粉專透露，這幾天接到親友、粉絲，甚至同是兒科醫師的朋友舉棋不定。他認為最大原因在於疫苗發展時間不到2年，是否有長期副作用仍未知，即使文獻上看來發生嚴重副作用機率極低，但要家長決定的確是困難的選擇，「畢竟即使是『十萬分之』級數的副作用，一旦發生在孩子身上就是100%。」

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「先建立一個觀念，天下沒有完全無風險的選擇，只有相對較好的選擇。」謝宗學接著再釐清一個觀念，接種疫苗的長期副作用，及染疫後的長期後遺症都屬未知，疫苗是1年多前上市，病毒則是2年多前現蹤，「就出現時間長短而言，只是五十步笑百步的差距。」根據目前研究報告，染疫產生嚴重併發症機率遠比打疫苗發生副作用機率高。

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝宗學考量3因素後，目前偏向讓孩子打疫苗。（示意圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學說，兒童接種疫苗利弊差距沒有其他年齡層顯著，疫苗對Omicron保護力衰減很快，只是降低住院及重症率，但上述發生在兒童身上原本就很低，極低的機率降低一半仍然極低。他先前一直持保留態度，但經過考量染疫可能的併發症、長期後遺症及兒童醫療量能狀況，「目前是偏向讓孩子接種疫苗」。

至於廠牌選擇，謝宗學說，家長可自行判斷，莫德納下週開始接種；兒童BNT已簽約，依照指揮中心說法，可能6月前就能接種。前者好處在於不用等，可即早讓孩子得到保護力，因劑量較高預期可得到較持久保護力，缺點在於副作用較強，但臨床報告並未出現心肌炎病例，因使用時間短，目前無真實世界研究數據。

謝宗學接著說，反觀兒童版BNT使用時間較久，有較多真實世界數據，副作用較弱、心肌炎發生率極低，比其他年齡層來得更低，缺點是保護力衰減速度較快，但仍有較低住院及重症率效果。

謝宗學說，雖然目前偏向讓孩子打疫苗，但會不會在接種前一刻突然改變心意，「說真的，我不知道」。他感慨地說，未知是最大恐懼，「面對孩子健康的選擇，怎麼可能不擔心、不害怕？」人生有許多抉擇很艱難，沒人知道未來會發生什事，只能做當下認為較好的選擇，然後接受結果，這就是人生。

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