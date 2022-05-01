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陳建仁罕動怒嗆「回去讀書」　他：柯文哲荒唐言行讓醫界蒙羞

▲▼陳建仁出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁近來罕見表達強硬態度，開嗆台北市長柯文哲「不懂流行病學，回去好好讀書」。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜認為，陳建仁這次開嗆柯文哲，只能說從疫情爆發以來，柯文哲種種荒唐言行，不只敗壞台大名聲，也讓醫界蒙羞，讓陳建仁看不下去。

柯文哲日前表示，單日確診恐破50萬例，並主張「快篩陽性等於確診」，不過隨即遭到有國際聲譽的陳建仁打臉，陳建仁甚至罕見表達強硬態度回嗆，「不懂流行病學，回去好好看書」。

對於被陳建仁打臉，柯文哲4月30日受訪時，先是笑了幾聲後說，心肌梗塞ㄧ發病會死得很快，但新冠肺炎病程比較長，尤其是Omicron，今天得病不會今天死掉，可能會拖到第三個禮拜才被送加護病房、第四個禮拜死掉。

此外，陳建仁透過臉書分享中國醫藥大學校長洪明奇院士，寄給他的一封信，打開之後發現是Research.com網站，列出台灣醫學科學家排名，而陳建仁自己就是全台第一名的醫學科學家，被外界認為是以文雅但也殘酷的方式打臉柯文哲。

對於陳建仁罕見表達強硬態度，陳子瑜表示，陳建仁嗆柯文哲不懂流行病學，以及是全國第一名醫學類科學家的圖文，真的是與平常的大仁哥完全不符。

陳子瑜說，2015年的總統大選期間，他曾有機會向擔任副總統候選人的陳建仁，報告社運部的業務與一些議題的脈絡，完全私底下的場合，陳建仁整場都靜靜地聽著報告，微笑一如大家印象中的溫暖；遇到問題時，不疾不徐地微微舉起手發問。

「如果說溫文儒雅有代表人物，那絕對就是陳建仁。」陳子瑜表示，2019年時，為了本土陣營的全力勝選，陳建仁也毅然決然放棄副總統的職位，返回學界貢獻社會。

陳子瑜認為，這一次他開嗆柯文哲，只能說從疫情爆發以來，柯文哲種種荒唐的言行，不只敗壞台大的名聲，也讓醫界蒙羞，才會讓陳建仁看不下去。他強調，與視權位如浮雲的陳建仁相比，汲汲營營於個人權力的柯文哲，嘴臉實在是醜陋無比。

▲▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

▲▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

▲▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

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關鍵字：

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