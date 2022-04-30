柯文哲指「死亡少是假象」　陳時中：是事實！指標本就相對落後

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲提到，現階段新冠「死亡很少是假象」，因為分母變太快，且今天感染不代表明天死掉。不過他認為，全台篩檢的量能固定，接下來可能會進入一段PCR無法反應實際疫情的黑暗期。指揮中心指揮官陳時中則說，會再就快篩陽性再PCR進行討論，找出一個較好的方式；至於重症跟死亡是相對落後的指標，但這不能稱假象，而是事實。

柯文哲昨在臉書提到，很多人看到全國接近1.2萬例鬆了一口氣，因為數字跟前一天差不多，「我卻擔心這只是假象數據」，因為全台篩檢的量能是固定的，接下來可能會進入一段PCR無法反應實際疫情的黑暗期，不是確診案例穩定或變少，只是篩檢量有限，驗不完而已。

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陳時中表示，陽性率也有向大家報告，目前大概19%左右，新北可能會更高。而篩檢量的部分，他認為，目前若要以快篩陽性再PCR的方式，大家的看法應是一致，現在也在進行相關討論找出較好的方式。

至於柯文哲指出，現階段的新冠死亡很少是假象，因為今天感染不等於明天死亡。陳時中也說，基本上重症跟死亡就是相對落後的指標，大部分都有病程，但這不能稱假象，而是事實，這數據更是要提醒大家，中重症、死亡都是相對落後的指標，不要因為數目低就掉以輕心。