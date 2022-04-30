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台灣醫學科學家第一名是他　才剛嗆柯文哲「不懂流行病回去讀書」

▲▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

▲前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁近日罕見表現強硬態度，嗆台北市長柯文哲「不懂流行病學，回去好好看書」。陳建仁30日透過臉書，分享Research.com網站，列出台灣醫學科學家排名，陳建仁則位居全台第一。

柯文哲日前表示，單日確診恐破50萬例，並主張「快篩陽性等於確診」，不過隨即遭到有國際聲譽的陳建仁打臉，陳建仁甚至罕見表達強硬態度回嗆，「不懂流行病學，回去好好看書」。

對於被陳建仁打臉，柯文哲30日受訪時，先是笑了幾聲後說，心肌梗塞ㄧ發病會死得很快，但新冠肺炎病程比較長，尤其是Omicron，今天得病不會今天死掉，可能會拖到第三個禮拜才被送加護病房、第四個禮拜死掉。

不過，陳建仁透過臉書分享中國醫藥大學校長洪明奇院士，寄給他的一封信，打開之後發現是Research.com網站，列出台灣醫學科學家排名，該名單是根據每位科學家所發表論文的H-index來排序。

陳建仁表示，如果H-index等於155，表示該名科學家發表的論文當中，被引用155次以上的論文有155篇，H-index 越高，表示發表的高引用論文越多。

陳建仁指出，在排名表當中，也列出每位科學家的論文被引用總數 (citations)、發表論文數 (publications)、國際排名 (World)、國內排名(National)；同時也可查閱每位科學家的論文共同作者(Co-authors)。

▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

▲▼前副總統陳建仁是台灣醫學科學家第一名。（圖／陳建仁臉書）

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