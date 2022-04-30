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社會正向力量　嘉義市12好人好事代表、10位孝行楷模受表揚

▲▼ 嘉義市表揚好人好事暨孝行楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市表揚好人好事暨孝行楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府30日表揚111年12位好人好事代表及10位孝行楷模，宣揚社會良善與慈愛典範。市長黃敏惠親自出席表揚大會頒獎，向每位獲獎者致敬，感謝他們為社會增添溫暖的正向力量，讓嘉義市成為溫馨幸福城市。

「看見光，就看到希望！」黃敏惠表示，好人好事代表和孝行楷模，用愛照亮社會，寫下許多令人感動的故事。感謝相關單位無私推薦，讓我們可以見證如此多的優秀楷模，做為學習的典範。今年好人好事代表的共同特色就是具備「存好心、說好話、做好事」的正向態度；孝行楷模更是發揚孝道倫理，讓社會充滿良善安定力量。嘉義市是一個友善和幸福城市，因為有愛、有進步，才會看到更多希望和能量，繼續前進。

▲▼ 嘉義市表揚好人好事暨孝行楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

表揚大會在嘉義市港坪運動公園體育館舉行，因應疫情，活動採取最高規格防疫作為辦理，許多受獎者親友也都到場參與，分享得獎喜悅。嘉義市10位孝行楷模中，黃政雄先生、王小文女士孝行感人，對父母及親友無微不至的悉心照料，孝親至誠態度，令人敬佩，將代表嘉義市接受內政部表揚。

▲▼ 嘉義市表揚好人好事暨孝行楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

52歲黃政雄先生從國中起就幫忙家中金紙攤及麵攤工作，並以半工半讀完成高中美工科學業。由於年邁父母皆有病痛纏身，父親需依賴氧氣機維生，母親長期洗腎，家中開銷龐大，黃先生除了白天上班，晚上也到夜市擺攤販賣自行創作的手工藝品增加收入。「發自內心的照顧父母，自然不會覺得辛苦。」黃先生為了有更多時間照料雙親生活起居，毅然辭去工作，成為專職手工藝創作者，雖然經濟來源不穩定，但其不以為苦，親侍雙親經年如一日毫無怨尤，孝行感人鄰里讚揚，可說是孝行最佳典範。

王小文女士是家中老大，二弟因幼時發生意外傷及腦部，導致身心障礙，王女士不僅承擔起照顧二弟及二弟兒子(姪子)的責任，更一肩挑起照顧行動不便的母親，為家庭付出奉獻。王女士對母親與二弟無微不至的照顧，彰顯孝行感人及姊弟手足的可貴。

好人好事代表中最年長的吳烈先生，現年81歲，曾任藥劑師公會第8屆理事長，擁有一間藥局的他，平日熱誠服務、關懷社會，對於社區治安特別重視，所以投入擔任義勇警察分隊長、警友會站長等職務長達52年，出錢出力捐款添購裝備，充實警力，號召鄰里成為警察的後盾，大家一起守護嘉園平安。吳烈先生也參與嘉義地檢署更生保護會擔任主任輔導員，協助迷途青年重返社會；經常至矯正署嘉義監獄、看守所或偏鄉地方訪視更生人起居生活、就醫、急難救助事宜，平時樂於捐助財物予弱勢機構充實庫存，以備不時之需。尤其疫情期間，響應市府防疫，投身第一線宣導、協助環境消毒、參與國家團隊以服務民眾需求，善行義舉更顯珍貴及溫暖。

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