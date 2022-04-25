嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡　明起住宿型長照禁探視　

▲▼ 嘉義市4/25新增9個案確診，另於4/26起住宿型長照機構禁探視。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新增9例本土確診案例(案58673至58678、案60091、案61244、61245) ，除為密切接觸者採檢陽性包含未滿12歲1例、12－64歲8例。由於部分為來自外縣市感染，輕症或無症狀確診者將採嘉義市居家照護方式收治，(26)日起住宿型長照機構禁止探視，建議家屬以電話或視訊代替，例外情形須經機構同意，並視疫情狀況滾動式調整。

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其中2例（案58673、58675）為確診個案(案42860)的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽；2例(案58674、 58676)為昨日公布之外縣市職場群聚案，居住於本市之確診者(案54465)的密切接觸者，匡列居家隔離採檢PCR陽性；另4案（案58677、58678、60091、61244）均有北部出差、旅遊活動史，因出現上呼吸道症狀就醫，PCR採檢陽性；1例(案61245) 與外縣市友人聚餐，因友人確診而被列居家隔離，居隔期間出現症狀採檢PCR陽性。

▲嘉義市跨縣市COVID-19防疫綜合討論視訊會議。（圖／嘉義市政府提供）

上述個案經嘉義市政府衛生局疫調，除居家隔離期間陰轉陽之個案外，其餘個案於公共區域有全程戴口罩且可掌握密切接觸者，嘉義市政府呼籲市民朋友除做好自身防護、增強免疫力以外，也要盡量減少出入人潮擁擠場所。

中央流行疫情指揮中心今日上午舉行跨縣市COVID-19防疫綜合討論視訊會議，由指揮官陳時中主持，各縣市首長線上發言，討論防疫措施與策略。嘉義市長黃敏惠親自出席參與，並在會中提出2點建議。首先，之前中央有補助地方防疫動員計畫的經費，此計畫即將在今年的6月30日結束，盼中央延長經費的補助期限，幫助地方度過疫情的難關。此外，居家確診者所需的口服藥物，目前全國只有50家醫院有備藥，嘉義市僅有部立嘉義醫院有備藥，其他醫院如有需要只能申請調撥，建請中央增加藥品佈點。而陳時中部長也承諾會增加藥品佈點，方便民眾取得藥品。另，有鑑於疫情日漸嚴峻，處處都是危機，中央同意地方可以不再公佈確診者足跡。