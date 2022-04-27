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嘉義秘境「藍花楹」夢幻綻放　數公尺紫色浪漫只到四月底

▲▼ 澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，現在於嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，現在於嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到！藍紫色鮮花整串開滿枝頭，充滿浪漫氛圍，季節限定的景像美不勝收，喜愛拍美照的朋友們絕對要把握一期一會的賞花盛宴。

▲▼ 澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，現在於嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到！ 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，繼先前嘉義市區盛開洋紅風鈴木及黃花風鈴木，4月底更不能錯過唯美迷人的藍花楹！嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道的藍花楹綿延數公尺，自上週開始逐漸盛開，花期還有2週，成串的藍紫色花朵艷而不嬌，落英繽紛，已吸引不少追花族拍照打卡，歡迎市民及旅客朋友們把握最佳時機前來賞花。

▲▼ 澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，現在於嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到！ 。（圖／嘉義市政府提供）

藍花楹花語為「在絕望中等待愛情」，象徵對美好愛情的憧憬，寧靜和深遠的意涵耐人尋味，引人遐思，很適合在微涼的初春時節欣賞、玩味，拍照起來更能襯托網帥與網美的獨特魅力，宛如偶像劇男女主角。

▲▼ 澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，現在於嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看到！ 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬表示，不用飛澳洲，來嘉義市就能體驗藍花楹的美好，並可搭配市區熱門景點，如檜意森活村、北門驛、製材所、車庫園區等，以及走訪各具特色的木造老屋咖啡店與甜點店，相當適合在嘉義市安排兩天一夜的甜蜜春遊，沐浴在溫暖春光下展現自然美、感受幸福。另外也要提醒市民及旅客朋友們，防疫工作仍要落實，戴好口罩、保持社交距離，賞花拍照時也請小心往來車輛，注意自身安全。

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