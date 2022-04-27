嘉義市節電補助計畫開跑　總補助金額150萬元

▲嘉市節電補助開跑 市府祭出高額獎金 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府環境保護局配合經濟部辦理為期3年之住商節電行動計畫，使得嘉義市住商部門110年整體用電量較109年下降0.8%，節電有成，榮獲全臺第一!嘉義市再推4大節電計畫，包括校園智慧用電應用推廣分析、建築物降溫隔熱補助、空調系統清洗維護及揪團節電來+1競賽活動。市長黃敏惠與貴賓一同按下開關轉動4大節電計畫齒輪，宣示計畫開跑，象徵共同推動節電之決心，邀請市民朋友共同響應，讓節電新生活從「嘉」開始。

「節電新生活從你我開始做起！」市長黃敏惠表示，隨著氣候的變遷，我們面臨許多環境的挑戰，因此市府特別辦理「節電新生活 從『嘉』開始啟動記者會」，啟動4 大節電計畫，並結合本市業者、商圈和社福團體共同來努力，所以嘉義市國中小除了班班有冷氣之外，更全面裝設新風換氣系統，希望市民朋友一起來落實節電行動，讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的永續發展城市，留給下一代一個美好的未來。

環保局表示，嘉義市自109年首推出「建築物隔熱補助」引起熱烈回響，今年度公告「今夏涼在嘉」建築物降溫隔熱改善補助計畫，補助項目包含空氣門、新風系統、吸頂式循環扇、屋頂隔熱磚、網、漆，每一項目補助1/2費用，服務業每案最高補助10萬元，一般住宅每案最高補助2萬元，總補助金額150萬元，期降低建築物蓄熱能力，抵抗熱島效應。

另外夏季即將來臨，透過專業人員深層清洗冷氣濾網可以提高運轉效能並節省10%-20%電費，故同步公告「清淨『嘉』園」空調系統清洗維護補助計畫，一般住宅每臺冷氣清洗補助500元，每戶以申請2臺為上限。

此外好康再加+1，呼籲市民朋友們「揪團節電來+1」，競賽類型分為住宅組、社區組及公寓大廈組，凡111年6月1日至7月31日（單數月計費之電號採計5-6月用電資訊；偶數月計費之電號採計6-7月用電資訊）依不同組別進行報名，不得跨組報名（以電號認定），即每1電號僅限報名1次及1組別，統計各參賽隊伍111年6月至7月與110年同期之總節電量，節電量大於0度（不包含0），即符合抽獎資格，總獎金高達60萬元，節電越多獲獎機會越大。



另外為感謝財團法人九華山地藏庵協助市政府推動「111年嘉義市照明設備汰換補助計畫」，主動捐贈近百盞LED照明設備，協助弱勢家庭汰換節能設備，市長黃敏惠代表市民朋友致贈感謝狀給九華山地藏庵，希望在嘉義市政府及九華山地藏庵的共同協助下，能夠實踐能源轉型正義。

嘉義市111年度「建築物降溫隔熱改善補助計畫」、「一般住宅空調系統清洗維護補助計畫」、「特殊身分冷氣空調設備清洗保養計畫」已公告，自即日起開始受理補助、活動相關事宜，如有申請問題可至嘉義市政府環境保護局網站(https://epb.chiayi.gov.tw/Default.aspx)查詢，或電洽該局（05-2251775轉115），將由專人為您服務。