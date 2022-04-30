　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

▲▼ 執行署吸毒男C300賓士車二度被扣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲執行署二次查扣吸毒男C300賓士 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義柳姓義務人2020年11月間因積欠牌照稅、健保費及毒品案罰鍰等，遭行政執行署嘉義分署查扣車輛，後來因申期分期繳納獲准發還車輛。柳男後來又逾期不繳，昨天被嘉義分署人員再度在前次拖吊處（垂陽路橋下高鐵大道路邊）附近查獲義務人C300白色賓士車，執行人員立即扣押車輛並拖吊到分署保管場保管。

▲▼ 執行署吸毒男C300賓士車二度被扣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣竹崎鄉30歲柳姓男子2020年迄今滯欠牌照稅、健保費、過路費等約60餘萬元，欠稅費案件達418筆。其中還包括因吸食三級毒品「愷他命」被課處38萬餘元罰鍰未繳被嘉義市警察局移送的案件。

2020年11月12日柳男白色賓士C300轎車在垂陽路橋下高鐵大道路邊被嘉義縣稅務局人員以車牌辨識器查獲，當場被嘉義分署人員查封車輛，並將車輛拖吊到分署保管處所保管。柳男當日雖即繳納10萬元欠稅，其餘欠款請求每期繳納1萬元，分10期完全繳清，申請分期獲准取回車輛。但是後來義務人僅繳納3期後就不再繳納，經嘉義分署撤銷分期繳納許可，昨天分署執行人員在之前查獲處附近再度查獲該賓士車即立即再行扣押拖吊。

本次查扣拖吊車輛，除非義務人繳清所有欠款或提出確實擔保，否則分署將在聯合拍賣日拍賣本件賓士車以抵繳欠款。　

▲▼ 執行署吸毒男C300賓士車二度被扣 。（圖／記者翁伊森翻攝）
嘉義分署重申，分署和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，隨時透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報強制執行拖吊作業。若是義務人仍不理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請嘉義地區欠繳稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。
 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
新北破3萬染疫！「確診地圖」曝　陳時中籲：大家先備好1物
快訊／林哲瑄、林益全遭降二軍！　丘總：很難的決定
快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World
快訊／台鐵罷工毀行程！　台中男揚言放炸彈
快訊／台中+756創新高！　文教府會餐敘累計6確診
家用唾液快篩過關「又是高端」　陳時中回應了
醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚：陰性排到變陽性
「確診自主回報系統」明啟動！　4大題目曝光
快訊／快篩「單號」今竟賣出3千份！　陳時中認凸槌
快訊／快篩陽才能PCR！　陳時中：新規定很快上路
今年有望脫口罩？　陳時中：朝有些地方不強制戴的方向走
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

快訊／台鐵罷工毀行程！台中男揚言放炸彈：要司機員付出代價

男搶銀樓得手百萬！防狼噴霧噴闆娘　法院認「攜帶兇器」重判8年

只差一步！巨大「限高桿」遭聯結車撞斷掉落　女騎士急剎保命

嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

快訊／台鐵罷工毀行程！台中男揚言放炸彈：要司機員付出代價

男搶銀樓得手百萬！防狼噴霧噴闆娘　法院認「攜帶兇器」重判8年

只差一步！巨大「限高桿」遭聯結車撞斷掉落　女騎士急剎保命

嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

PCR遲未更新又傳有快篩陽性　味全：疫調已視同確診方式應變

宜蘭暴增320例！家庭、職場多點噴發　林姿妙：龍舟賽停辦

嘉義市+33！12歲以下12例　五一連假避免到人潮擁擠場所

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

貿協辦新南向視訊洽談　促成台灣健康照護產品商機逾4百萬美元

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

中國王祉怡擊敗安洗瑩首闖亞錦賽決賽　將對決衛冕冠軍山口茜

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

狼叔性侵2姪女誇乳暈小　騙傳教懷孕照做

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

板橋婦一生坎坷　因100元遭逆子推下樓慘死

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

屏東男徵婚被騙了！她拿走iPhone13秒消失

即／貨車迴轉撞倒35機車　零件碎滿地

「北盜黑金城」傳奇起底　一句話讓連千毅、勾惡停火

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

中興大學畢聯前會長「捲款172萬元」害畢業生！警方回應了

即／國1后里北上匝道　大型刨路機翻覆

更多熱門

相關新聞

類火車疏運未納嘉義　近萬旅客淪二等公民

類火車疏運未納嘉義　近萬旅客淪二等公民

民進黨立委王美惠27日表示，台鐵工會發動「五一勞動節不加班」的抗爭活動，號召員工響應5月1日依法不配合加班，導致勞動節當天，有超過9成的列車無法發車，交通部雖有提出「類火車」的疏運配套措施，卻未見嘉義市被列入路線當中，嘉義市民宛若淪為二等公民。

嘉義市節電補助計畫開跑

嘉義市節電補助計畫開跑

嘉義市藍花楹花期約到四月底

嘉義市藍花楹花期約到四月底

嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡

嘉義市+9！跟進不公布確診者足跡

即／信義快速道路賓士追撞前車5人送醫

即／信義快速道路賓士追撞前車5人送醫

關鍵字：

嘉義市賓士車高鐵大道

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面