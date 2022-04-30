嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

▲執行署二次查扣吸毒男C300賓士 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義柳姓義務人2020年11月間因積欠牌照稅、健保費及毒品案罰鍰等，遭行政執行署嘉義分署查扣車輛，後來因申期分期繳納獲准發還車輛。柳男後來又逾期不繳，昨天被嘉義分署人員再度在前次拖吊處（垂陽路橋下高鐵大道路邊）附近查獲義務人C300白色賓士車，執行人員立即扣押車輛並拖吊到分署保管場保管。

嘉義縣竹崎鄉30歲柳姓男子2020年迄今滯欠牌照稅、健保費、過路費等約60餘萬元，欠稅費案件達418筆。其中還包括因吸食三級毒品「愷他命」被課處38萬餘元罰鍰未繳被嘉義市警察局移送的案件。

2020年11月12日柳男白色賓士C300轎車在垂陽路橋下高鐵大道路邊被嘉義縣稅務局人員以車牌辨識器查獲，當場被嘉義分署人員查封車輛，並將車輛拖吊到分署保管處所保管。柳男當日雖即繳納10萬元欠稅，其餘欠款請求每期繳納1萬元，分10期完全繳清，申請分期獲准取回車輛。但是後來義務人僅繳納3期後就不再繳納，經嘉義分署撤銷分期繳納許可，昨天分署執行人員在之前查獲處附近再度查獲該賓士車即立即再行扣押拖吊。

本次查扣拖吊車輛，除非義務人繳清所有欠款或提出確實擔保，否則分署將在聯合拍賣日拍賣本件賓士車以抵繳欠款。



嘉義分署重申，分署和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，隨時透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛時，就會立即通報強制執行拖吊作業。若是義務人仍不理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請嘉義地區欠繳稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。

