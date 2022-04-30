兒童即將開放接種疫苗　蔡英文：請家長們多多考慮

▲蔡英文出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有關兒童接種疫苗一事，兼任民進黨主席的總統蔡英文30日出席《國際不打小孩日 兒童人權母語派對》活動時表示，面對疫情的挑戰，要「戒慎而不恐慌」，大家要盡快打滿三劑疫苗，小朋友的疫苗也即將開始施打，請家長們多多考慮；而家中的長輩，請大家互相提醒，要趕快去打疫苗。

蔡英文表示，今天是430國際不打小孩日，這是一項重要的宣示。她要感謝人本教育基金會，過去17年來，積極響應國際不打小孩日的活動，努力在國內推動非暴力、零體罰的教養方式，讓愛的教育，在社會各個角落扎根。

除了小朋友的教育之外，蔡英文也表示，這幾年來，政府積極推動母語教育，我們的本土語言課程，除了閩南語、客語、原住民語，再新增了閩東語和台灣手語。



蔡英文感謝新竹市母語協會，長期對母語政策的支持，也協助母語的推廣，未來政府會繼續努力，行政院有一個計畫加碼投入資源，鼓勵大家不只在家裡、在學校說母語，也能把母語融入日常生活中，這樣才能把台灣豐富的族群文化，一代又一代傳承下去。

由於今天是五一連假的第一天，蔡英文在致詞時表示，面對疫情的挑戰，我們要「戒慎而不恐慌」，大家要盡快打滿三劑疫苗，小朋友的疫苗也即將開始施打，請家長們多多考慮，家中的長輩，請大家互相提醒，要趕快去打疫苗，透過積極防疫、穩健開放的方式，朝正常生活的方向邁進。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，今天是4月30日國際不打小孩日，人本教育基金會從2006年結合將這個節日，在台灣推動零體罰，建立一個不打小孩的國家。 她指出，教育最重要的就是啟發呵護人試試看的勇氣，還有信心，不打小孩不只是為了維護小孩成長的權利，免於暴力的權利，不打小孩還是為了，讓我們每一個大人可以自由解放，不需要被過去成長經驗綁架的權利。

新竹市母語協會秘書長翁靖宜表示，聯合國《兒童權利公約》裡面，兒童教育的目標之一是培養父母、孩子自己的文化認同、語言與價值觀，文化認同的概念裡，包含自我認同，自我與文化認同的基礎穩固，對自己的母語和文化有自信，第一的優點，是未來面對全世界競爭，才有辦法拉高差異，能與別人較量；第二個優勢，是讓孩子體認語言沒有優劣之分，建立多元語言的友善環境，成做台灣社會的基礎。