竹縣+195「六成無症狀」　554人居家照護、近千人居隔中

▲新竹縣今日新增確診195人。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央30日公布新竹縣新增195例新冠肺炎本土確診案例，分別為110位男性和85位女性，均為輕症或無症狀，確診年齡仍以青壯年為多數，其中無症狀者有120人，約佔6成。目前新竹縣居家隔離人數為976人，居家照護人數為554人。

195例地區分布為竹北市81例、竹東鎮36例、湖口鄉28例、新豐鄉13例、新埔鎮16例、關西鎮2例、芎林鄉7例、橫山鄉2例、尖石鄉2例、北埔鄉1例、峨眉鄉1例、寶山鄉4例、五峰鄉2例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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新竹縣防疫關懷包配合中央確診者防疫規定調整重點，自29日起確診者居家照護關懷包不提供居家快篩試劑，因居家照護達10天，無需採檢；另針對居家隔離關懷包配合中央縮短居家隔離天數為3+4天，居家隔離者快篩試劑由轄區衛生所提供，放入關懷包，因應中央「3+4」新制和「快篩實名制」上路，快篩試劑為重要防疫資源，為保全防疫量能，自4/28日起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

▲社區篩檢站訊息。

衛生局提醒，有確診者接觸史、密閉空間長時間工作者、關鍵基礎設施或產業工作人員因為需要長時間與不特定對象接觸等人，才需要在有症狀時或指定時間快篩。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4/30週六1800-2100於竹北大安醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

5/1週日1800-2100於竹北大安醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

5/2週一1800-2100於竹北大安醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

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