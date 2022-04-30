醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚呆：陰性排到變陽性了

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續延燒！國內今（30日）新增15033例本土確診病例，連續三日破萬。對此，就有網友目睹板橋亞東醫院外爆排隊快篩人潮，恐怖長長人龍嚇壞眾人，紛紛驚喊「陰性排到都變陽性了！」

有一名網友今在臉書社團《我是板橋人》發文表示，「亞東醫院快篩站目前現場人數應該超過了，沒預約到的自己斟酌是否前往」，目睹恐怖長長人龍塞爆醫院門口，擔心群聚染疫，原PO也善意提醒，「大家可以先預約掛號再來！」

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▲板橋亞東醫院快篩站外驚現恐怖人潮。（圖／我是板橋人臉書社團）

照片曝光後，立刻引起許多網友嚇壞回應，「陰性排到都變陽性了」、「請不要浪費醫療資源，沒必要不要前往，請留給需要的民眾」、「看到排成這樣，真心替醫護人員感到憐惜」、「想領保險金的概念嗎？」、「不說我以為是在排拉麵」、「真的請斟酌，不要浪費醫療資源」。

然而，也有不少網友無奈表示，「因為快篩陽性要PCR啊」、「家裡有接觸史的話，很多公司會要求PCR陰性才能進公司」、「通常有同事或家人確診的，公司都會要求去PCR」、「快篩出來才有保險領」。

本站今報導「實名制快篩假日正常賣！2700家藥局『開賣時間調整』 1鍵查哪裡有」內文指出，經過指揮中心的緊急協調物流配送後，藥師公會全聯會發言人黃彥儒今表示，全台近5千家藥局，除了2202家藥局在昨日已經鋪貨，剩下的2700家藥局，也會在今日下午以前完成鋪貨，由於配送時間不確定，提醒民眾出門前可以先上網查詢，避免白跑一趟。

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