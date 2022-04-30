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苗栗+89　篩檢站689人篩出17陽！陽性率2.43%

▲０４３０苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣今日新增確診89人。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣今(30日)新增新冠肺炎本土確診案89例，其中男性54位、女性35位，年齡分布以青壯年居多，一半上為無症狀或輕微症狀者。昨(4月29日) 大千、重光、通霄光田及竹南大厝里篩檢站共採檢689人，其中17人陽性，陽性率2.43%。

縣長徐耀昌表示，中央公告自5月2日(下周一)開始執行6到11歲孩童可接種莫德納疫苗，如果家長選擇不在校園接種，可攜童及帶健保卡、通知單及同意書(學校已發放)至縣內71家合約院所施打疫苗(18鄉鎮市衛生所、13家醫院及40家診所)；倘若欲於校園集中接種，教育處目前已積極規劃日程中，將由醫院或衛生所醫療團隊進校施打。

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▲０４３０苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣確診人數分布以竹南、頭份最多。

疫苗接種仍是預防疫病中重症發生最有效的方法，請民眾善用衛生福利部疾病管制署「COVID-19防治一網通」或苗栗縣COVID-19疫苗公費接種專區(網址https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/-ShOWwXakSFGyhrDZ_fbCQ），查詢可接種地點盡快完成3劑疫苗施打，以提升保護力，保護自己也保護家人。

▲０４３０苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

▲社區篩檢站資訊。

因應疫情升溫，民眾篩檢需求大增，今日持續開設採檢站，時間地點：
竹南鎮大厝里活動中心維持假日篩檢站，上午8點至中午12點、下午1點至下午5點
重光醫院停車場採檢站、大千醫院、苑裡李綜合醫院急診室旁，下午4點至晚上8點

另因應民眾居家快篩普及化，導致快篩陽性民眾PCR篩檢需求增加，已媒合醫院及公所規劃於苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮開設常態式社區篩檢站，以擴大服務量能，設置地點時間將另行公布。

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