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110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」：其他人怎麼選啦

▲將代表民眾黨參選桃園市平鎮選區市議員的擬參選人曾妍潔。（圖／曾妍潔提供）

▲將代表民眾黨參選桃園市平鎮選區市議員的擬參選人曾妍潔。（圖／曾妍潔提供）

記者沈繼昌／桃園報導

將代表民眾黨參選桃園市第八選區平鎮區市議員擬參選人曾妍潔，擁有約110公分長腿，曾應某電子雜誌邀拍美腿照，但今天被「村長」詹江村在臉書上提及貼上美腿照，還直言「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」點名同選區同黨的舒翠玲「看來妳要加油了！」對此，曾妍潔表示，感謝大家關心，這都是十多年前的往事，會稟持初衷在流浪動物議題持續努力，讓浪浪有活下去的機會。

▲「村長」詹江村在臉書上貼上曾妍潔美腿照。（圖／翻攝自詹江村臉書）

▲「村長」詹江村在臉書上貼上曾妍潔美腿照。（圖／翻攝自詹江村臉書）

身高177公分、擁有標準麻特兒身材的曾妍潔指出，當年拍美腿照是因大學打工時，曾撿養上百隻流浪狗，為要醫治浪浪們皮膚病，曾看到車展選美有3萬元獎金，當時不假思索跑去參加獲選第一名。後來獲得電子雜誌邀約合作曾短暫當了平面模特兒，也拍攝很多美腿照，很感謝當時電子雜誌站長給予她的支持，但後來為了要專心攻讀博士學位，2016年後進入職場（北科大專案助理教授）就沒再繼續拍了。

目前任職於桃園市府的曾妍潔自文化大學建築與設計學系畢，後來考進北科大建築研究所，再考上台大環工所博士班。曾妍潔認為，因自己的專業是建築與能源，因此競選主軸主打居住正義、能源政策與居住安全，除了男生之外，不少媽媽也很喜歡她。

▲將代表民眾黨參選桃園市平鎮選區市議員的擬參選人曾妍潔。（圖／曾妍潔提供）

▲將代表民眾黨參選桃園市平鎮選區市議員的擬參選人曾妍潔。（圖／曾妍潔提供）

這次代表民眾黨參選平鎮區市議員，對於被國民黨籍市議員詹江村在臉書貼文，曾妍潔淡淡地說，每個人有過去，自己不是從石頭裡蹦出來的，既然參選，看到過去的照片那很正常，謝謝詹議員幫她曝光，剛剛有留言，誠心誠意的謝謝他。

曾妍潔強調，非常感謝大家的關心，這都是十多年前的往事，未來會稟持初衷在流浪動物議題持續努力，讓陪伴我們的浪浪有活下去的機會。她一直努力在推流浪動物與居住正義議題，因個人力量小，因此民眾黨徵求候選人時就去報名，在此感謝民眾黨給她很多資源，讓她更有能力為這個社會做更多應該做的事。

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