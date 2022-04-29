柯文哲遭諷　民眾黨點名公廣集團淪政黨側翼：台灣的悲哀

▲民眾黨點名公廣集團連連出包。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

公視台語台在臉書上「看面冊學台語」單元中PO出圖卡，疑似暗諷民眾黨主席、台北市長柯文哲在「練痟話」，引來民眾黨反擊。對此，民眾黨在臉書上質疑，政府主導的公廣集團，旗下公視、華視連環出包，不但接連犯錯且還未曾學到教訓，「公廣集團淪為政黨側翼，是台灣的悲哀」。

民眾黨表示，民進黨在野時高喊「黨政軍退出媒體」，執政後卻透過公廣集團全力打造「側翼國家隊」，甚至屢次透過「教育」的名義，做哏圖羞辱他黨政治人物，恣意將新聞媒體當成鬥爭的打手，這就是民進黨在野時期所說的「國家之恥」。



民眾黨指出，政府主導的公廣集團，旗下公視、華視卻連環出包。從2019年5月10日公視台語台臉書以諧音「韓極混」介紹地瓜粉的台語，疑似暗諷時任高雄市長韓國瑜；2020年公視成立「國際影音平台」，遭質疑替政府「大外宣」，高層為此接連請辭，今年2月6日更誤刪近42萬筆新聞資料畫面。



「接連犯錯卻未曾學到教訓。」民眾黨表示，4月27日公視台語台臉書再度以「練痟話」、「封起來」諷刺台北市長柯文哲，挨罵後還手動把發文時間改為2020年欲蓋彌彰，廣電媒體主管機關NCC卻漠視這些疏失，主委陳耀祥在立院備詢一問三不知。



華視也不遑多讓，4月20日華視跑馬燈出現「新北遭共軍導彈擊中」，足足停留7分49秒才下架，讓民眾誤以為兩岸開戰，2小時後卻又出現「大屯火山爆發」等錯誤消息，4月24日再將行政院長蘇貞昌職稱誤植為總統，內控完全失靈，卻總被NCC輕輕放下。



民眾黨指出，誇張的是，華視被爆每年拿近600萬元，替曾編列1450萬元養小編的農委會經營社群，比業界行情價高2倍以上，今年3月另外又獲得150萬元，用於影音行銷專案及社群媒體經營，我們的政府真的很有錢。



民眾黨表示，身為公廣集團主管機關的文化部，部長李永得竟在立法院為華視開脫，面對立委質詢，直接回答「來立法院是災難」，難道有民進黨政府當靠山，就能迴避民意的監督嗎？有這樣的上級長官，難怪公廣集團會一錯再錯。



「我們嚴厲譴責，公視身為公廣集團一員，坐擁國家資源，小編卻甘願淪為側翼，為特定政黨在社群網站上帶風向。」民眾黨說，公信力淪喪，卻全然不思反省檢討，對照公廣集團創立初衷，何其諷刺、何其悲哀。