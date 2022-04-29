桃園市民卡提供「快篩試劑地圖」　可迅速取得一站式防疫服務

▲桃園市政府資科局在市民卡官網上推出提供「快篩試劑地圖」、「居家隔離主動通報表」連結等最新訊息，讓市民可點擊取得一站式防疫服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應家用快篩試劑實名制4月28日上路，桃園市政府資訊局為方便市民查詢，將桃園市民卡Line官方帳號再升級！局長余宛如表示，今（29）日起提供「快篩試劑地圖」、「居家隔離主動通報表」連結，「以篩代隔」、「桃園社區臨時採檢站」、「確診或接觸請你這樣做」等最新訊息，方便市民透過市民卡Line官方帳號點擊防疫資訊，可迅速取得一站式防疫服務。

桃園市資訊局指出，家用快篩試劑實名制上路後，民眾須持健保卡／居留證，依分流時程商洽健保特約藥局購買，為方便市民查找附近「尚有庫存」購買點，市民卡Line官方帳號新增連結，以方便市民透過民間製作「快篩試劑地圖」定位搜尋，一鍵可查詢快篩試劑庫存量。

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▲桃園市政府資科局長余宛如展示市民卡官網上推出提供「快篩試劑地圖」、「居家隔離主動通報表」連結等最新訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，因應居家隔離3+4新制上路，居家隔離對象為確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸之密切接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事等「4同」面向，因牽涉時效性，請示民主動填報市府衛生局「居家隔離主動通報表」，表單新增至市民卡Line官方帳號快速連結，提供「快篩試劑地圖」、「居家隔離主動通報表」連結、「以篩代隔」、「桃園社區臨時採檢站」、「確診或接觸請你這樣做」等最新訊息，便利市民朋友透過市民卡Line官方帳號點擊防疫資訊查找，取得一站式防疫服務。

資訊科技局長余宛如強調，市府推動防疫工作盡心盡力，資科局希望透過數位科技協助，在防疫推動工作中竭盡心力幫助市民在疫情生活中，以更簡單、便利方式取得快速防疫服務。歡迎市民加入市民卡Line官方帳號（@tycc），體驗體驗便利、優質桃園市政服務。

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