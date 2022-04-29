休旅車撞進超商！現場慘狀曝　駕駛：誤把油門當剎車

▲桃園市呂姓男子29日清晨6時許駕駛休旅車行經中壢區環中東路時，疑似精神不濟失控衝入全家超商內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子29日清晨6時許駕駛休旅車行經中壢區環中東路時，疑似精神不濟失控撞上路旁全家超商，撞擊時巨大聲響嚇壞店員與客人，幸好閃避得宜未受傷，但店內櫥窗、桌椅、貨架陳設商品嚴重毀損；警方為呂男酒測，其酒測值為零。呂男聲稱「誤將油門當剎車」，後續恐面臨百萬元賠償。

中壢警方指出，56歲的呂姓男子今天清晨6時許駕駛休旅車由中壢區往桃園方向行駛，行經中壢區環中東路、榮民路口處時，突然失控往右偏移，直接撞上路旁的全家超商，頓時超商櫥窗被撞破，巨大撞擊聲響把店員與顧客嚇了一大跳。

意外發生後，超商超商櫥窗玻璃、桌椅、櫃台、咖啡機與貨架等嚴重毀損，超商現場一片凌亂，幸好店員與顧客及時閃避未受傷。中壢警方據報到場處理，呂男酒測值為零，他辯稱一早起來還未睡醒，可能「誤將油門當剎車」才失控肇事。後續賠償事宜則由呂男與超商業者協調，恐將面臨近百萬元賠償。

▲桃園市呂姓男子29日清晨6時許駕駛休旅車行經中壢區環中東路、榮安一街超商，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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