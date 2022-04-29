好狠！桃園女入侵男友母網銀帳戶　盜領17萬只留18元

▲桃園市譚姓女子趁男友入獄代為保管手機，譚女竟以男友手機入侵其母的網銀，總計23次盜領17萬餘元存款，事後遭男母親報警提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市譚姓女子去年趁其丁姓男友入獄服刑，代為保管其手機時趁機侵入其母親網路銀行帳戶，盜領總計17萬餘元存款，丁男母親於去年3月在ATM欲提款時，發現帳戶餘額僅剩18元，向銀行確認查出遭譚女總計有23次盜領紀錄，憤而報警提告；桃檢複訊時，譚女坦承犯行，已返還10萬元，檢方偵結依竊盜罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，31的譚姓女子去年2月間其丁姓男友因案入獄服刑，譚女負責保管其手機，譚女卻趁男友服刑期間，以其手機登入其母之網銀帳戶，先後盜領17萬2,533元存款並匯入自己帳戶內，丁男媽媽去年3月27日到銀行ATM提款時，驚覺帳戶內僅剩18元存款，向銀行確認後根據網路銀行提恐時間查出是譚女所為，憤而報警提告。

桃檢複訊時，譚女坦承犯行不諱，檢方查出，譚女從去年2月27日起至同年3月17日總計有23次盜領存款紀錄，總計17萬餘元，與其男友丁男之母指證相符，後雖已返還其母10萬元，檢方審酌，譚女曾有毒品前科，5年內再犯屬於累犯，仍不知悔改，盜領存款期間侵害告訴人同一犯意，偵結依竊盜罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑，並建請加重其刑。

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