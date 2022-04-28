「疫情+原物料上漲」小吃店超無奈　她：民進黨執政你過的好嗎？

▲陳思宇。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

受到疫情與烏俄戰爭影響，國際原物料大漲，台灣無法倖免。民眾黨北市議員參選人陳思宇指出，她在街上看到小吃店老闆面對疫情來襲又物價上漲，擔心漲價客人不買，但不漲根本營業不下去的無奈與感嘆。陳思宇於是重提總統蔡英文2012年競選總統時的競選影片，詢問大家「這六年，你過的好嗎？」

陳思宇28日在臉書提及蔡英文2012年競選總統時的競選影片，該影片內容中，蔡英文詢問「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？」陳思宇說，2020年，換我們問「這六年，你過得好嗎？」

陳思宇指出，她走在街頭，小吃店的老闆們，少了笑容多的卻是無奈與感嘆。疫情升溫，大家一下班下課就趕著回家，不敢在外面逗留，街上比往常冷清，生意蕭條。這些主要客群沒了，加上原物料上漲，營業成本上升，小吃店就站在疫情來襲又物價上漲的海嘯第一線，漲了客人不買，但不漲根本營業不下去。

陳思宇表示，從2016年民進黨執政以來，沙拉油價錢便持續飆升，根據moneyDJ理財網及主計處的統計3月中的調查，國內沙拉油價錢從2020下半年便一路開始飆升，國內每桶18公升的沙拉油中盤商報價，從每桶655元漲至每桶905元，正式突破900元大關，更是2016年以來的新高。

陳思宇指出，桶裝沙拉油對小攤商的影響尤其之大，有鹽酥雞攤老闆就說，以鹽酥雞攤來看，平均一天就要用掉兩桶18公升沙拉油，一個月最多可以用掉近60桶，而平均每桶上漲30元，每個月的成本就硬生生增加了1800元。

「現在我們要反問的是，民進黨政府執政的這六年，你過的好嗎？」陳思宇說，這一次，大家能渡過疫情以及原物料雙重夾擊下的倒店潮嗎？小老百姓的口袋，還有資源可以任由物價、疫情，無止境的消耗嗎？有政府，什麼時候才會顧到民生呢？