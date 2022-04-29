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北市陽性率11.7％燒到中南部　專家籲「動態升級」禁內用

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心昨日（28日）公布新增例1萬1353例本土個案，其中台北市有2424例；台北市長柯文哲表示，台北市7大篩檢站的陽性率已達到11.7％，疫情預計會慢慢向中南部擴散。台大醫院急診醫學部醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋認為，台灣進入共存時代防疫應該改打游擊戰，針對陽性率高的地區「動態升級」，例如禁止內用。

▲▼0428台北疫情，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲預測疫情會慢慢擴散至中南部。（圖／台北市政府提供）

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柯文哲表示，從首都生活圈來看，確診案例大部分都出現轉折點，並快速增加當中，已經從等差級數變成等比級數，而北北基桃是重災區，「我預計在北北基桃首都生活圈的疫情，會慢慢向中南部擴散」，未來確診案例應該會增加更多。

柯文哲提到，台北市疫情越來越嚴重，台北市社區篩檢站4月26日的陽性率達到9.6％，而4月27日的數據圖卡還沒做好，但有看到數字是11.7％，這代表疫情在社區裡面相當普遍。

根據《中時新聞網》報導，台大醫院急診醫學部醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋也認為，確診數已經是監測疫情的落後指標，目前應該看陽性率，如果確診數上升、陽性率下降，代表疫情已經越過高峰，而台灣步入共存時代後，也應該改採游擊戰，政府可以發動「資訊系統國家隊」，對陽性率高的地區「動態升級」，例如禁止內用，同時公布完整的陽性率地圖，讓民眾清楚知道哪些地區風險較高，才能避免前往。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情升溫，連日都有民眾排隊等著做PCR篩檢。（資料照／記者湯興漢攝）

精神科醫師潘建志也曾在27日的臉書PO文中提到，全國陽性率猛然增加到10％左右，「實在太高了」，4月1日台灣送驗3.6萬件，驗出104件，陽性率0.65％；到了4月26日送驗6.4萬件，驗出6295件，陽性率9.81％，而確診數增加60倍，送驗數才增加2倍。

潘建志表示，疫情急速升溫，採檢醫師做個沒完，醫檢師加班到深夜，顯然「我們沒有先準備好足夠的人力和設備」。

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