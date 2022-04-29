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參選市長起手式？黃珊珊媒體群成立　疫情收尾階段聲量衝刺

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

進入2022年後，新冠肺炎疫情隨著防疫管制放寬直接重擊社會穩定，也讓今年選舉年顯得冷靜不少，許多候選人都受制疫情因素而不敢有太大動作。有意參選台北市長的黃珊珊，28日晚間悄悄成立媒體群組，儘管是為了防疫工作需求進行聯繫媒體工作，但時機點巧妙，仍然被聯想為替選舉預先布局。

柯文哲自上任市長以來，對黃珊珊就青睞有加，2019年將黃延攬進台北市政府後，指定接班人選的規劃不言而喻；而黃也確實按照柯的規劃，先在市府熟悉市政、觀摩決策操作，以便未來上任後不會是市政「菜鳥」。這樣的規劃能將選舉對市政的影響降到最低；此外，也能延續柯文哲的執政成果，充實柯本身的政治資本，避免「柯政」變成一閃而逝的政壇流星。

但選舉難逃基本盤因素，在傳統上藍大於綠的台北市，民進黨都難以攻克，第三勢力更是難上加難。而疫情同時也給了黃珊珊突破的機會，黃珊珊以副市長之姿督導北市防疫整備工作，幾乎是「疫情越燒、曝光越多」的狀況，知名度已從過去區域型議員擴大成市長等級。

此外，黃珊珊2年多來不僅處理防疫工作謹慎穩健、少有被人批評的缺點，更不斷利用職務之便親自走進基層與民眾互動，對自身形象大大加分。就有地方人士直言，幾次與黃珊珊在地方活動同場，不論藍、綠色彩的里長，都與黃相談甚歡，看得出確實是有用心在經營。

近來藍綠的北市參選人逐漸浮出檯面，國民黨除蔣萬安以外不做他想，衛福部長陳時中雖遲遲未鬆口，但幾乎已確定會是2022年的最強人選。近來蔣、陳、黃3人幾乎已是民調的固定題目。從近來的民調就可以看出，黃珊珊一路急起直追，蔣萬安不再如過去一支獨秀，還未有動作的陳時中則較為穩定。

黃珊珊民調的表現也讓藍軍感到焦慮，尤其是黃逐日、逐月的「緩升」對比蔣萬安的曲線向下，更是大出外界預期之外。屆時若選舉接近仍保持這樣的差距甚至縮小，國民黨的壓力只會更大，同時也增加民進黨的操作空間，綠營策動「捧黃殺蔣」策略的成功機率又更大。

如今疫情接近尾聲，防疫工作只會越來越複雜，同時也讓黃珊珊有更多的曝光機會，黃的團隊選在此時機點成立媒體群組，除了要維繫好媒體關係、資訊傳遞工作外，時序將進入5月，也有啟動選舉規劃的成分在。

▲▼柯文哲赴北市議會專案報告,與副市長黃珊珊不時交換意見。（圖／記者李毓康攝）

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