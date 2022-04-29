4月底單日確診真破萬　沈政男預測18天後到高峰：日增30萬

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（28日）新增1萬1353例本土個案，精神科醫師沈政男曾預估4月底確診數就會破萬，如今預言成真，他也在臉書PO文分析，接下來的疫情高峰會出現在18天後，也就是5月16日，到時每日新增將達到30萬例。

▲國內本土確診單日突破萬例。（資料照／記者林敬旻攝）

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沈政男在臉書PO文中提到，原本疫情還沒出現前，預估新增數目要考量到疫苗、防疫手段，相當複雜，但疫情到了4月上旬已經發展成一段曲線，Rt值相當穩定，所以並不難估算，「因為，這段曲線已經涵蓋了疫苗與非疫苗防疫手段的效果，而接下來如果沒有顯著改變，當然曲線就會繼續那樣發展。」

沈政男表示，接下來大家最關注的大概是疫情高點以及一天新增多少例，他列出算式為「∑11353*[1.8^(n/3)]=10%*23000000,n=1 to x」，x的答案是18，而11353*1.8^(12/3)≈380000，其中1.8是Rt值，3是Omicron潛伏期，而10％是鄰近國家出現高點時的感染率，因此他預估全台的高點將出現在18天後，也就是5月16日，到時每日新增將達到30萬例。

▲疫情升溫，民眾打疫苗的意願也提高許多。（資料照／記者湯興漢攝）

沈政男進一步解釋，南韓的高點是60多萬例，若以南韓和台灣的人口比例換算，也會得到類似的數字，「你去看鄰近國家的曲線可以發現，曲線幾乎是對稱，而既然染疫率是20％，因此高點會出現在染疫率10％左右」，當5月16日達到高點，接下來會出現很長一段時間的高原期，這是因為台灣做不出每日新增30萬例這樣的數字，所以實際看到的確診數不會是30萬，而是呈現檢測與通報上限，例如10萬，甚至只有數萬，等到實際確診數等於檢測與通報量能，曲線才會往下降。

沈政男說，中南部的疫情與雙北會有8、9天的落差，當雙北過了高點，中南部才正要攀升，一降一升也會造成高原形狀；至於有人詢問是否該讓幼童去幼兒園，還是接回家自己照顧比較放心，他認為，如果情況允許，當然是等到疫情緩解再回去上課，不會拖很久，再過1、2個月大部分人不是打完疫苗就是被感染，幼童就會比較安全，「當然，如果滿5歲，就可以打BNT，打完以後即使感染，重症機會也是極低。」

● 本文獲得沈政男醫師授權。