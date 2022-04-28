勾惡連千毅之戰「引小商人開大絕」　曝掃黑檢舉函已備妥！

▲勾惡與連千毅數日來隔空互嗆，並將於5月5日正面對決。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

記者黃品臻／綜合報導

直播主連千毅發行NFT後被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑詐騙而爆發衝突，雙方將於5月5日於桃園會面，掀起外界討論，網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）都對此發表看法，鳳梨更用直播開嗆連千毅，而今（28）日稍早，網紅「小商人」也在臉書發文放大絕，稱檢舉信已備妥，要請警政署來掃黑。

針對勾惡和連千毅的「世紀之戰」，網紅陳沂26日先是在臉書狠酸連千毅就是被黑道所鄙視的那種人，「連想當人家小弟別人都不要的咖」。而鳳梨也看不下去，昨（27）日半夜開直播大罵連千毅，批評他已經擾亂了社會安寧，更警告連「適可而止」就好。

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網紅「小商人」今日也在臉書針對此事發文表示，連續幾天下來，私訊已經被灌爆，加上昨天鳳梨開完直播後，有太多人去詢問他的意見，「我這個人比較不擅於社交，我實在不認識這兩位，無從評論，只記得當初有人傳私訊截圖說連發文幫青青講話，雖然我現在找不到了，除此之外，就完全沒有聯繫過。」

對於勾惡和連千毅5月5日將到來的世紀之戰，小商人指出，「早已有警政單位不爽了，所以依照慣例，需要有人做球，有人來提醒我，那我肯定得做」。他表示昨天就已將檢舉信寫好，要請警政署來掃黑，「既然大家都有理，那我們就請警政署幫忙就好。」