「道路猛獸」鬼切！休旅車遭KO撞橋墩　氣囊爆冒白煙畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市北投分局27日下午5時許接獲報案，一輛休旅車行駛在洲美快速道路上，左側預拌混凝土車駕駛未注意車況，直接往右邊變換車道，撞上休旅車左後側，休旅車失控打滑、撞上橋墩後停下，因氣囊炸開開始冒出白煙，警方獲悉後到場處理。

警方調查，27日下午5時許，53歲的李姓駕駛開著預拌混凝土車，行駛在北市北投區洲美快速道路上，未注意左右側狀況，直接向右邊變換車道時，撞上右側休旅車，44歲何姓女駕駛與同車友人當場嚇壞尖叫。

▲警方獲悉後到場對2人進行酒測，最後酒測值為0，將進一步釐清肇事原因。（圖／記者邱中岳翻攝）

何姓女駕駛車上的行車紀錄器也拍下過程，當時何女開車行經預拌混凝土車，正當準備超過時，大車卻突然變化車道，並直接撞上休旅車，只見休旅車車身不斷晃動，最後撞上橋墩後停下，所幸並沒有翻落橋下，但因氣囊爆開，車內開始冒煙。

▲大車變化車道未注意撞休旅車，整車瞬間搖擺撞橋墩後冒煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後到場對2人進行酒測，酒測結果為0，警方在半小時內排除現場，並恢復現場交通狀況。休旅車何姓女駕駛及其友人略受輕傷。警方提醒，如遇到大車應「防禦駕駛」保持距離以及間隔，另外大車視野不佳，駕駛自身也應提高警覺。