運彩代操假的啦！獲利秒封鎖+刪除　詐團17人被逮查扣金色賓士

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有民眾在YouTube平台瀏覽影音時，片頭出現運動賽事分析團隊的行銷廣告，聲稱代操下注可以獲利，甚至還在影片中擺出大量現金、超跑等吸引民眾，被害人投注之後，如果中注就要求對方持續加碼，根本不出金，直到對方中到一定獎金後，就將對方封鎖失聯。

警方調查，29歲廖姓男子找來16人共組詐騙集團，主要在網路影音平台YouTube投放廣告，影片開始前就會出現運動賽事分析團隊的行銷廣告，宣稱可以代為操作下注運動彩券，還打出保證獲利的旗號，甚至還會擺放超跑、大量現金以及金飾取信於被害人。

▲北市刑大查獲詐騙集團在影音平台投放代操運動賽事廣告，伺機詐騙被害人財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

有被害人因此投注，但投注1萬元賭注，廖男等人只會代為向運彩公司下注1百元，再利用程式漏洞，竄改下注截圖，藉此讓被害人以為真的投注1萬元，被害人中注後，再謊稱要被害人繼續凹下去、表示這樣才可以賺到錢，等投注到一定金額，被害人想要取回獲利時，廖嫌等人即封鎖刪除。

警方指出，廖嫌等人做出假的投注單，更改下注金額，讓被害人誤以為代操公司有幫忙下注自己投注的金額，初步估計從2019年開始，廖嫌等人詐騙36人，總詐騙金額高達187萬，警方從2021年開始查緝，陸續追查出廖姓嫌犯等17名同夥，訊後依照詐欺、洗錢防制法、組織犯罪及偽造文書等罪嫌送辦。

▲廖嫌等人組詐騙集團，誆稱替被害人下注，每次卻偷工減料，再竄改下注單取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在廖嫌等人住處、辦公室等處，查扣跑車、金飾、名錶以及現金、電腦、帳冊等證物，並凍結廖嫌等人名下5百萬元資金，警方也呼籲，目前該詐騙集團所騙不只36人，還有許多犯罪黑數尚未曝光，希望民眾踴躍出面指認。

北市警方指出，近期執行全國打擊詐欺行動，以「假投資詐騙」為主要對象，專案期間共計查獲詐欺集團30件、犯嫌201人，查扣不法所得包含5台汽車在內，共逾新台幣5800餘萬元，經警政署評列為六都第1名。