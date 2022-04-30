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鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照！網友朝聖洗版


記者葉國吏／綜合報導　

直播主連千毅、YouTuber「勾起你心中的惡」的NFT之戰暫時停火，不過台中聞人、元泰集團副總裁羅錫仁（羅斯）28日深夜發聲明切割此事。根據了解，羅斯會發聲明切割，主要是因為網紅鳳梨27日深夜直播所提及的大甲媽事件，而連千毅的一張照片也被網友朝聖洗版。

▲台中聞人羅斯對於連千毅、勾惡、鳳梨之爭發表聲明。（圖／翻攝臉書）

台中聞人羅斯28日深夜發表聲明，指出「關於連千毅與勾惡還有鳳梨糾紛，三位都是認識朋友，本人羅斯從頭至尾並沒有參與。基於不忍看到疫情嚴峻加上社會動盪不安，人心惶惶，僅處於關心角度看待此事！請各界勿將羅斯捲入其中，此聲明盼外界能停止誤判、勿做多端臆測！」

▲鳳梨開直播飆罵連千毅。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

根據了解，網紅鳳梨在27日深夜直播痛罵連千毅時，提及大甲媽遶境回鑾時，他前往元太集團設置的紅壇時，連千毅到場就直接坐在C位，甚至還請人拍下跟他的合照並發媒體。鳳梨對他這樣的行為相當不滿，直嗆連千毅「整天在製造社會混亂！社會不是你在喬的啦！」也有網友留言：「利用羅董的這方太過份了。」

▲▼連千毅發文。（圖／翻攝臉書）

▲鳳梨指出，連千毅突然到場就直接在C位坐下，還合照發給媒體蹭人氣。這張照片也引起網友來朝聖洗版。（圖／翻攝臉書）

從連千毅的臉書上也可以看到，17日他發文談到大甲媽遶境，也有提及「與元泰集團陳任邦總裁，羅錫仁副總裁」，並貼上與羅副總裁、鳳梨的合照。其中一張連千毅坐C位的合照現在更被網友來朝聖洗版。

 

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