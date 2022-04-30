連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲：江湖有規矩

▲黑金城（右）曾接受勾惡專訪。（圖／翻攝YouTube）

記者葉國吏／綜合報導

直播主連千毅、YouTuber「勾起你心中的惡」的NFT之戰暫時停火，傳出背後關鍵人物是被稱作「北盜」的黑金城，而黑金城也在臉書寫下729字談論此事，指出連千毅、勾惡都不是弱者，「但誰能率先『低頭』就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。」以下黑金城臉書全文：

謹借全兄臉書抒發己見，僭越之處尚祈海涵。 「江湖」是什麼？人情義理四字而已。 人情義理，各自表述。但，它總有個準則在的，有人俯仰於江湖，載浮載沉；有人雖千山萬水踽踽獨行。如何選擇，端在自決。

我曾上過勾惡的單元，那番言語非在捧場，我大半生無視法律，我行我素，却也換得二十多年之牢。講江湖論兄弟，說說黑白道，我應該可以的。

▲勾惡、連千毅之戰暫時告一段落。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

在這事件中其實脈絡很簡單，一點也不複雜。連千毅自承是兄弟，但他必須做生意。（做兄弟能不做生意還能有吃有住，那就只有坐牢）勾惡自詡是揭弊除奸的發聲人，但他也須另討生活。換言之，在這現實的江湖裡，清清濁濁自屬常態，無人能免。可如今，兩人因所謂的NFT買賣演變成社會注目的事件，除了隔空論戰外，還相約訂期辯論較量。如果這場擂台真的發生，我請問兩位各有來歷的年輕朋友，所為何來？得到什麼？解決了啥？除了滿足一些隔岸觀火看熱鬧的人或酸言酸語唯恐天下不亂的雜碎外，什麼都没有。

近日來兩方壁壘分明的勢態已然成形，誠不諱言，兩方各有淵源關係的長輩親友也言之諄諄極力疏通，這就不需我多所著墨了。讓我跟涉及此事的眾家兄弟提供一個簡單的處理手段，（容我用手段二字）這是眾家兄弟可以要求連千毅、勾惡做得到的，他們也必須如此被要求。

五月五日的當面辯論取消。

既已提告，就交由司法做仲裁。

江湖是什麼？它有倫理有規矩在的，除非你無視於此，那麽就得依倫理規矩行事。這才是尊重。

文末容我再添兩句。我欣賞強者向弱者低頭的偉大風範。連千毅、勾惡都不是弱者，但誰能率先「低頭」就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。

勇敢是什麽？勇為何在敢之上？

勇於承擔，敢於任事。就是勇敢。兩位大有可為的年輕人不好再這樣消耗了，須知，成全他人就是成就自己。惟其如是才不致辜負那些真心真誠支持你的人。