「快篩為何不用網路預約？」學口罩實名制　鄉民揭用意：都是套路

▲快篩實名制天母開賣現場。（圖／記者黃宥寧攝）

記者施怡妏／綜合報導

家用快篩實名制自今（28）日首度施行，各健保特約藥局9點開賣，不少民眾一早就到藥局門口排隊，未料才剛開賣沒多久，就發生網路大當機，買一盒快篩試劑至少要花上10分鐘，讓民眾和藥局怨聲連連。就有網友表示，為何快篩試劑不像口罩一樣，「用網路預約的方式就好？」貼文一出引起網友熱議。

原PO在PTT發文，「都什麼年代，還要一天一家藥局開放78組，讓民眾慢慢去排隊」，之前口罩之亂已經示範過一次，為何不用網路預約的方式，快遞到家裡或是指定超商就好，「每次看到這種方式買快篩，都覺得蠢到有剩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們狂酸，「天才IT大臣」、「粗暴什麼」、「早說，你怎麼不早說」、「我也不知道，明明之前口罩實名制已經可以超商領了」、「我也納悶為什麼不能網路預約，上班族沒拜辦法去排隊阿」、「昔日口罩國家隊，今日快篩國家隊」、「還在發包編預算吧」、「先苦一下，再推系統=德政」、「辛苦過後的果實才是最甜美的，懂？」

▲原PO好奇「為何不網路預約」。（圖／翻攝自PTT）

據了解，本站稍早曾報導《天母阿姨自備椅子「8點不到」排快篩劑 他怨：為什麼不給里長發》，民眾自備椅子，7點40分左右就頂著烈日在藥局門口排隊。藥師9點準時發放號碼牌，並說明中午前都可憑號碼牌回來領取」，順利發完號碼牌後，藥師又急著從店內排出來向民眾表示「系統全塞住！」

不僅如此，台中市東山路、環中路交叉路口一家大型藥局，一早就出現排隊人潮，隊伍沿著人行道一圈，藥局表示，一早就有民眾排隊等領號碼牌，不到20分鐘就全部賣完。