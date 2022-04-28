何謂「軟性封城」？柯文哲1影片釋疑　鄉民39字揭北市防疫重點

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲26日表示，若疫情超出北市醫療量能負荷，必要時將「軟性封城」，引發部分批評，其中台北市議員邱威傑（呱吉）就在臉書質疑「軟性封城是什麼意思？」對此有網友貼出柯文哲在YouTube頻道上的影片，針對軟性封城提出解釋。

柯文哲的YouTube頻道昨（27）日以市長在議會接受質詢的片段，針對軟性封城議題提出解釋，影片中柯文哲提到，「我所謂軟封城意思是，如果我們每天確診人數上升到一定程度，然後確診又其中有一定百分比中重症需要去住院，這個量要是超過醫院的負荷量，我們就需要把活動降低，防止疫情繼續擴張。」

柯文哲也提到，現在北市服役專責病房只開到10%，但極限可到25%。而台北市議員潘懷宗質詢時提問，「到了25%以後如果你能夠撐過去，你也不想做其他動作（指軟封城）」、「除非25%撐不過去，你才會做動作嘛」，柯文哲對此皆表示正確。

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▲柯文哲認為現在首要任務就是要確保醫療體系能正常、順利運作。（圖／記者李毓康攝）

影片中柯文哲也指出，當確診者案例越來越多，醫院的防疫專責病房是最後一道防線，要確保醫院能夠應付每天新增的確診案例，若醫療體系還可以忍受，就盡量不干擾整個社會運作，若超過醫療體系可容忍的範圍，就需要提高防疫等級。

影片也被以逐字稿的方式轉載到PTT上，原PO簡單總結柯文哲的說明寫道，「他認為現在最重要的任務是確保醫療體系能正常順利運作，避免患者遭遇求醫無門的狀況。」